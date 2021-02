Val de demisii în USR. Cum a ajuns partidul condus de Barna să fie din ce în ce mai contestat: „Obedienţi, aroganţi, impertinenţi, nesimţiţi”

Fosta senatoare Florina Presadă a anunţat vineri dimineaţă, într-o postare pe Facebook, că demisionează din USR, ca urmare a deciziei conducerii partidului de a-l numi pe Călin Badiu, consilier judeţean la Timiş şi programator IT, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, cu toate că CV-ul acestuia era considerat mai slab decât al ei. „Momentul despărţirii de USR. Azi mi-am înaintat demisia din USR biroului filialei USR Sector 3. A fost o decizie pe care am luat-o cu inima grea dar privind spre viitor. Adevărul este că nu mă mai regăsesc în această construcţie politică de ceva vreme iar după decizia BN USR de aseară de a-l propune pe Călin Badiu ca secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, mi-a fost clar că expertiza mea nu mai este de folos în această organizaţie. Dubla măsură, ipocrizia, lipsa de transparenţă şi politica de gaşcă au devenit emblematice pentru noul USR”, a scris Florina Presadă pe Facebook.

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarar, referitor la cazul Presadă, că i-a transmis că „politica e un drum lung”, după ce aceasta nu a reuşit să să obţină nominalizarea pentru Ministerul Dezvoltării, însă a punctat faptul că partidul va avea uşile deschise către fosta senatoare, dacă aceasta doreşte să revină.

Tot vineri şi-a anunţat demisia din partid şi Ilinca Macarie, membru fondator al USB şi fost consilier local al USR la Sectorul 1. „Am demisionat din USR Luasem hotărârea de mult, dar tot nu am apucat să oficializez decizia. Poate pentru că deja mă simţeam aşa de străină de această formaţiune politică, că mi se părea irelevant. Poate pentru că mai speram în ceva? Nu cred. Dar despărţirile în general sunt grele, aşa că a durat un pic. E clar, nu, de ce plec? Nu mai am ce face aici. Sunt membru fondator USB şi m-am băgat în politică pentru ca voiam să fac ceva concret şi ştiam ce vreau să fac. Ştiam că pot face, numai să fiu lăsată. Nu mai am nimic în comun cu oamenii care conduc acum USR-ul, nici ca viziune, nici ca sistem de valori”, a scris pe pagina sa de Facebook Ilinca Macarie.

Demisii au avut loc şi la Cluj, acolo unde fostul vicepreşedinte, Cosmin Stoenoiu, al organizaţiei a anunţat că face un pas în spate, după ce un an fusese suspendat din partid. „Nu ştiu care este cuvântul cel mai potrivit ca să-i reprezinte pe ei (cei care sunt în majoritate, în conducerea USR) şi pe cei care-i susţin. Ar fi aşa: Oportunişti; Ipocriţi; Obedienţi; Aroganţi; Impertinenţi; Nesimţiţi”, a scris pe pagina sa de Facebook Stoenoiu.

Nu în ultimul rând, la sfârşitul lunii ianuarie şi-a anunţat demisia din partid Dumitru Dobrev, avocat de profesie şi fost membru în conducerea partidului. Aflat printre cei care au fondat USR, Dobrev a subliniat că face un pas în spate pentru că principiile în care crezuse când a intrat în USR sunt din ce în ce mai călcate în picioare de actuala conducere: „Mi se pare de neconceput ca partidul să promoveze în ministere turnători la Securitate”, puncta Dobrev.