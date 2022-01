USR strânge semnături pentru demiterea primarului din Mogoşoaia. Edil: „Nu înţeleg interesele politice care determină o asemenea reacţie”

„Colegii noştri au identificat deja fapte de abuz în serviciu, de fals şi uz de fals, de trafic de influenţă şi, pornind de la aceste elemente, vom pregăti şi vom depune o sesizare la DNA pentru ca acest caz, de la Mogosoaia, să fie cercetat şi să fie făcută lumină acolo. Vom cere autorităţilor publice să clarifice situaţia”, a transmis Cioloş luni, într-o conferinţă de presă.

Liderul USR a anunţat că filiala din Mogoşoaia a decis să lanseze strângerea de semnături pentru demiterea primarului Paul Precup. Cioloş a transmis că edilul „este vinovat de presiunile pentru adoptarea acestui proiect imobiliar şi care nu mai reprezintă, din punctul lor de vedere, interesele cetăţenilor din Mogoşoaia. Au dreptul la un primar care să le reprezinte interesele şi nu care să profite de resursele pe care le are comună pentru alte interese.

Reprezentanţii USR au anunţat, pe 28 ianuarie, că o consilieră locală din Mogoşoaia, Felicia Ienculescu-Popovici, a fost agresată verbal şi fizic, joi seară, în cadrul unei şedinţe, de către doi consilieri locali - Valentin Ene (PNL) şi Dinu Gheorghe (PMP), unul dintre ei spunându-i că „şi dacă face puşcărie, o bagă în scaun cu rotile”. Primarul comunei Mogoşoaia i-a solicitat demisia din PNL şi din Consiliul Local, consilierului local Valentin Ene.

Reacţia primarului din Mogoşoaia

Paul Precup, edilul liberal din Mogoşoaia, a reacţionat spunând că USR „încearcă doar sa profite de incidentul reprobabil din comisia Consiliului Local pentru a compromite cel mai important proiect de dezvoltare al comunei Mogoşoaia, Sectorul Zero”.

„Reamintesc ca şedinţa comisiei în care a avut loc agresiunea regretabila împotriva consilierei USR nu a avut legătura cu acest proiect. La cererea mea, consilierul PNL care a ameninţat-o pe doamna Popovici si-a prezentat deja public demisia din partid si din funcţia de consilier local. (...)

Nu înţeleg interesele politice sau de altă natură care determină o asemenea reacţie din partea dlui Cioloş şi a USR. Sectorul Zero este singurul proiect comunitar care nu permite dezvoltatorilor imobiliari să înghesuie clădiri in dauna calităţii vieţii. (...) Plângerea USR este doar o o modalitate de a pune presiune pentru stoparea acestui proiect si pentru a câştiga capital politic in dauna intereselor comunitare ale cetăţenilor din Mogoşoaia”, a scris edilul luni, pe Facebook.

Nu în ultimul rând, Paul Precup l-a invitat pe Dacian Cioloş la sediul primăriei din Mogoşoaia pentru a discuta despre proiectul Sectorul Zero. „Sigur că dl Cioloş se poate informa în continuare de la dl Catalin Drula care are un interes direct, prin faptul ca deţine teren in Mogoşoaia, dar se va afla în continuare în eroare. (...) Cred că de această dată, va fi o vizită cu folos, nu doar de imagine şi il va ajuta sa înţeleagă, dacă doreşte cu adevărat, acest model de dezvoltare urbană, de altfel folosit in întreaga lume civilizată”, a mai precizat edilul.