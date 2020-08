USR şi PLUS se reunesc sâmbătă în Congres comun pentru a aproba fuziunea. Cum se va numi noul partid

„În prima parte a zilei de sâmbătă, fiecare partid are o şedinţă separată pentru adoptarea protocolului de fuziune, iar de la ora 15:00 începe congresul comun în care va avea loc votul final pentru aprobarea Protocolului de fuziune între USR şi PLUS. Congresul USR începe mâine dimineaţă la ora 10:00 şi se va transmite pe Facebook discursul de deschidere a lui Dan Barna pe pagina USR naţional. Convenţia PLUS începe mâine dimineaţa la ora 10:00 şi se va transmite live pe pagina de Facebook PLUS. Ulterior, are loc congresul comun USR PLUS, între orele 15:00 - 18:00, care va fi transmis integral pe pagina de Facebook a Alianţei USR PLUS”, au transmis reprezentanţii Alianţei într-un comunicat de presă.

Vor susţine discursuri preşedintele USR Dan Barna, preşedintele PLUS Dacian Cioloş şi mai mulţi candidaţi USR PLUS la alegerile locale, mai arată sursa citată.

În principiu, Dan Barna şi Dacian Cioloş ar urma să fie co-preşedinţi ai noii formaţiuni, iar numele va fi USRPLUS, scris legat, însă va fi un proces de durată, având în vedere că noul partid va trebui înscris şi validat de tribunal, au precizat sursele citate.