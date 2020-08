USR PLUS îl învinge pe Pandele. Tribunalul a validat candidaturile Alianţei în Voluntari, după ce oamenii primarului au anulat abuziv semnături de susţinere

„Cu o întreagă caracatiţă în spate, cu 8 din 9 membri ai Biroului Electoral Local care aveau legături cu Primăria Voluntari, nu au reuşit să ne oprească!“, a scris copreşedintele USR PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, pe Facebook.

„Încercarea abuzivă şi nefondată a interpuşilor domnului Pandele de la Voluntari de a invalida candidaturile USR PLUS la alegerile locale din 27 septembrie din oraşul Voluntari a eşuat lamentabil.

Alianţa USR PLUS a contestat hotărârea aberantă a Biroului Electoral de Circumscripţie din oraşul Voluntari, birou din care fac parte persoane care au strânse legături cu familia Pandele şi care obţin diverse beneficii de pe urma acestei relaţii. Contestaţia a fost respinsă iniţial, dar prin eforturile avocaţilor noştri, Oana Cambera şi Braşovchi Dumitru, şi ei candidaţi USR PLUS la Consiliul Judeţean Ilfov, am depus apel la Tribunalul Ilfov şi am primit răspunsul firesc într-o ţară care respectă democraţia şi dreptul de a fi ales. Tribunalul a admis candidatura domnului Rolea Bogdan pentru funcţia de Primar al oraşului Voluntari şi lista de candidaţi pentru funcţia de consilieri locali în Consiliul Local Voluntari, depusă de Alianţa USR PLUS.

Soluţia dată de Tribunal vine să confirme faptul că tot acest demers a fost o încercare disperată a interpuşilor domnului Pandele de a împiedica candidatura şi implicit intrarea în administraţia locală Voluntari a candidaţilor USR PLUS, printre care se află urbanişti, economişti, ingineri software, experţi contabili, profesionişti în domeniile lor, pentru că ştiu că, odată intraţi în consiliul local, aceşti oameni vor face tot posibilul să scoată la lumină tot ceea ce a fost bine ascuns timp de două decenii.

Înţelegem panica pe care o resimt toţi oameni, care sunt conectaţi puternic la reţelele de interese locale din Voluntari. Candidaţii USR PLUS reprezintă pentru ei riscul să dispară de pe scena politică acei oameni în care s-au investit mulţi bani pentru a le favoriza demersurile personale, în defavoarea interesului public. Utilizarea intimidării este singurul mecanism pe care aceşti oameni îl cunosc, disperaţi să îşi menţină reţeaua de relaţii.

Îi transmitem pe această cale contracandidatului nostru, domnul Pandele, că suntem aici pentru a face lumină în administraţia locală Voluntari, să oprim scurgerile de bani către buzunarele „prietenilor” dumnealui şi pentru a o transforma în partener al cetăţenilor, care îi reprezentă cu integritate, deschidere, transparenţă şi profesionalism. Prioritatea noastră numărul 1 sunt cetăţenii Voluntariului, pentru că noi suntem dintre ei.

Biroul Electoral de Circumscripţie din oraşul Voluntari, Ilfov, a invalidat o parte considerabilă din listele de semnături ale susţinătorilor USR PLUS astfel încât să rămână un număr de semnături mai mic decât cel minim necesar pentru a permite depunerea candidaturilor de către Alianţa USR PLUS. Semnăturile au fost invalidate pe motiv că scrisul persoanei care a semnat declaraţia din subsolul paginii cu semnături de susţinere a candidaţilor nu era aceeaşi cu cea din fiecare casetă din listă. În plus, Biroul Electoral de Circumscripţie a continuat abuzul refuzând ulterior înregistrarea, în completare, a semnăturilor pe suport informatic colectate de către USR PLUS. Semnăturile electronice au fost acceptate doar după ce am ameninţat că vom solicita intervenţia Poliţiei şi după ce colegii noştri au stat 3 ore în faţa primăriei. Circumscripţia din Voluntari este singura din Ilfov unde reprezentantului Alianţei în Biroului Electoral nu i-a fost permis accesul ori i-au fost îngrădite în mod repetat drepturile de a participa la procedura prevăzută de legea electorală“, se arată în comunicatul Alianţei USR PLUS Ilfov.