USR Barna vine cu altă interpretare la scandalul din partid: Decizia de excludere, pentru jigniri şi pentru o poziţie publică ce a afectat imaginea USR

„Biroul Naţional a decis cu majoritate de voturi excluderea ei pentru încălcarea articolului 13 din Statutul USR care prevede că membrii au obligaţia să nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR şi să nu prejudicieze, prin luări de poziţie publice, interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi", arată reprezentanţii USR.

Conform sursei citate, în 2018, Olimpia Ardelean şi alţi colegi din ţară au verificat listele cu semnături de susţinere ale iniţiativei Fără Penali şi acolo unde au semnalat probleme au fost eliminate imediat din dosare listele respective.

„A fost prima campanie de acest fel pentru USR şi membrii noştri au fost extrem de riguroşi în respectarea regulilor. Olimpia Ardelean NU a fost exclusă pentru că a semnalat probleme cu semnăturile la iniţiativa Fără Penali, ci pentru motivele mai sus menţionate. USR are mecanisme interne funcţionale, orice membru poate contesta decizia la Comisia de Arbitraj", mai arată reprezentanţii USR.

Oli Ardelean reclamă că a fost exclusă miercuri seară din USR Ilfov după o postare referitoare la amplasarea de banere fara autorizaţie în precampanie şi în care amintea şi de reacţia partidului după scandalul semnăturilor false strânse în campania ”Fără penali”, spunând că liderul Dan Barna a „minimizat” acest caz.

„Ieri seară, într-o adevărată execuţie, o majoritate din Biroul Naţional USR, toţi din echipă Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta. Deşi am spus adevărul. Deşi am încercat mult timp să rezolv intern. Le-am cerut să amâne până se judecă sesizarea făcut de mine din august 2018 împotrivă angajatului lui Barna la Secretariatul General, Ciprian Necula. Cel responsabil de campania Fără penali şi care atunci, la sediul USR, după ce am găsit falsurile şi le scoteam din dosare, a ţipat la mine să ies de acolo, să las falsurile să le trimitem la primarii că poate le acceptă. Am ţipat şi eu la el, da, posibil să le accepte, pentru că trăim într-o ţara coruptă cu incompetenţi în administraţie. Poate nu se prind. Dar asta nu e motiv să trimită falsuri la primarii. Barna a refuzat atunci să analizeze vina lui Necula. A tot refuzat de atunci. Le-am cerut să îmi spună dacă au mai contractat firma de promoteri care le-au adus falsurile. Nu mi-au raspuns”, relatează Ardelean.