Un fost candidat la şefia USR susţine că partidul riscă să se dezintegreze şi să devină irelevant

„Am candidat acum câteva luni la preşedinţia USR PLUS pentru că am o viziune despre unde şi cum ar trebui să meargă USR PLUS. (...)

În acest moment, din păcate pentru toţi, este absolut evident că ne îndreptăm spre prăpastie şi că începem să devenim un partid irelevant pe scena politică. Actuala conducere a USR PLUS trebuie să oprească imediat toate acţiunile planificate sau neplanificate care împing partidul spre rupere. (...) Este timpul că toate facţiunile şi toţi liderii partidului să renunţe la orgolii şi interese mărunte şi să ne adunăm cu toţii pentru a găsi soluţiile la problemele USR PLUS, dar şi la problemele tot mai numeroase ale românilor”, a transmis Irineu Darău, printr-un comunicat de presă.

Senatorul USR a precizat că formaţiunea din care face parte nu doar că scade în preferinţele electoratului şi îşi pierde simpatizanţii, dar este pe cale să „distrugă singura posibilitate pentru a face o opoziţie reală şi eficientă”.