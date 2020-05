Ultimele detalii despre starea lui Ciolacu. Care a fost cauza leşinului. Mihai Tudose l-a convins să meargă la spital

UPDATE Lucian Romaşcanu, purtătorul de cuvânt al PSD: ”Analizele au ieşit bine. Posibil să fie fost o cădere de calciu. Va fi externat în foarete scurt timp. E sănătos”.

Mihai Tudose: ”A refuzat salvarea, simţindu-se bine. Eu i-am spus că după ce am făcut infarct şi m-au resuscitat m-am simţit bine”.

”Analizele au ieşit în regulă. Starea sa este bună. Nu are istoric medical, e un tip robust, sănătos. Sala de presă nu are prea mult aer, plus presiunea din ultimele luni. Probabil va fi testat de corovairus, nu are niciun fel de simptom”, a anunţat purtătorul de cuvânt al PSD Lucian Romaşcanu, care l-a scos vinovat pe preşedintele Klaus Iohannis.

”Au fost atacuri nedemene, vorbesc de cel al preşedintelui Iohannis legat de trădare. Sper să rămână doar un incident”, a spus Lucian Romaşcanu.

Paul Stănescu, secretarul general al PSD şi unul dintre apropiaţii lui Marcel Ciolacu, a susţinut, la Antena 3, că liderul PSD a fost afectat de atacul lui Klaus Iohannis, după ce legea privind autonomia ţinutului secuiesc a trecut tacit de Camera Deputaţilor. Iohannis l-a acuzat pe Ciolacu că vrea să vândă Ardealul la unguri după o înţelegere cu liderul maghiar Viktor Orban. Şi Viorica Dăncilă l-a acuzat pe Ciolacu de trădare.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a început să tremure brusc în timpul unei conferinţe de presă. Ciolacu a fost la un pas să se prăbuşească. A avut nevoie de sprijinul unui coleg de partid. A fost chemată ambulanţa la sediul PSD, dar, între timp, Marcel Ciolacu şi-a revenit. A plecat din sediul PSD însoţit de un coleg şi a mers direct la spitalul militar din Capitală.