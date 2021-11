Turcan, către Rareş Bogdan: Trece prin episoade de grandomanie. Vine la pachet cu foarte mult ridicol

Fostul ministru a anunţând că va cere sancţionarea lui Rareş Bogdan, care a acuzat-o de iresponsabilitate, după ce a anunţat că nu mai sunt bani de pensii.



„Rares are pusee de megalomanie, pentru ca vorbeşte din ce in ce mai mult despre el însuşi la persoana a treia. Din punctul meu de vedere, asta in sine ar trebui sa-l îngrijoreze. E clar ca trece prin nişte episoade de grandomanie…daca aţi întreba nişte specialişti, sigur ca vor spune ca de obicei aceasta grandomanie vine la pachet cu foarte mult ridicol”, a spus Raluca Turcan la predarea mandatului său.