Tudorel Toader: Nu mă consider în război cu nimeni. Faptul că mi se cere demisia are sensuri multiple

„O precizare prealabilă. Eu nu mă consider în război cu nimeni. Îmi fac datoria potrivit legii, potrivit Constituţiei, de ministru al Justiţiei, îmi îndeplinesc obligaţiile câtă vreme mă aflu pe scaunul de ministru al Justiţiei. În momentul în care în Monitorul Oficial apar numele şi prenumele viitorului ministru al Justiţiei, îl voi aştepta la minister, îi voi preda sigiliul Ministerului Justiţiei şi îi voi ura succes. Dacă uneori apar abordări diferite asupra unei soluţii legislative, trebuie văzută perspectiva din care perspectivă este. Nu mă consider în război cu nimeni. Când am acceptat această responsabilitate, am primit garanţiile de conservare a statutului de independent, de neafiliat politic", a declarat Tudorel Toader, la România TV.





Ministrul a mai explicat că atunci când cineva îi cere demisia sau revocarea există „sensuri multiple” şi a subliniat că opinia publică nu a fost informată „riguros” cu privire la proiectele acestuia transmise către Parlament.







„Faptul că Manda sau altcineva îmi va cere demisia sau revocarea are sensuri multiple. Avem un Cod penal şi un Cod de procedură penală. Deci nu avem mai multe. Aici nu ştiu dacă opinia publică a fost riguros informată. Dacă da, nu ştiu dacă opinia publică a reţinut diferenţele esenţiale între cele două teme. În iulie 2017, Ministerul Justiţiei a transmis la Guvern un proiect de lege pentru modificarea Codului penal în acord cu deciziile CCR şi pentru transpunerea directivei pentru confiscare extinsă. În noiembrie am transmis la Parlament un proiect pentru transpunerea prezumţiei de nevinovăţie. Ce a apărut în spaţiul public e cu totul altceva. Şi anume modificarea Codului penal şi de procedură penală a unor soluţii considerare de CCR în controlul apriori ca fiind constituţionale”, a mai spus ministrul Justiţiei.



