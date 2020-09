Băsescu, despre Dana Budeanu: O femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta Pământului, dar e de un ridicol absolut

Întrebat ce părere are despre implicarea Danei Budeanu în campania pentru Gabriale Firea, fostul preşedinte Traian Băsescu a catalogat-o drept „ridicolă”.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a relatat acesta.

Dana Budeanu s-a remarcat în ultimele săptămâni cu mesaje şi acuzaţii vizavi de candidatul sprijinit de USR-PLUS-PNL Nicuşor Dan, fiind prezentă în numeraose emisiuni de la Antena 3.

De altfel, Antena 3 a primit şi o somaţie pentru emisiunea Sinteza Zilei de pe 1 septembrie, unde invitată a fost cu Dana Budeanu. Alături de Mihai Gâdea, moderatorul emisiunii, creatoarea de modă a avut mai multe critici la adresa lui Nicuşor Dan, candidatul PNL la primăria Capitalei. În schimb, Budeanu a avut o susţinere masivă pentru Gabriela Firea.

Budeanu a spus, printre altele, în emisiunea Sinteza Zilei: „Eu nu sunt PSD-istă, reveniţi-vă, dar eu sunt cu Gabi. Eu sunt sora lui Gabi, dacă Rareş e fratele lui Nicuşor. Eu sunt de sânge cu Gabi. Eu sunt foarte corectă. O susţin pe Gabi pentru că sunt un om foarte corect şi pentru că real eu cred că femeia asta a făcut de-a rupt”