Traian Băsescu, la Adevărul Live: PSD-ului i-a convenit căderea Guvernului Dăncilă. Frate Orban, cine te-a pus să preiei guvernarea cu 20%

Adevărul: Se poate ajunge la alegeri anticipate fără o înţelegere PNL-PSD?



Traian Băsescu: E exclus. Dacă PSD-ul nu vrea anticipate are toate pârghiile politice. La anticipate se poate ajunge doar cum înţelegere între PNL şi PSD. Pe de altă parte e clar că începutul de înţelegere a început. PSD-ul am impresia că are o capacitate de analiză limitată. Dar când îşi vor termina analizele vor constata că-i avantajează alegerile la termen. Pe ei îi avantajează alegerile suprapuse. De ce? Suprapusele au un singur impediment care e doar aparent. Foarte mulţi utilizează decizia CCR din 2012 în care a fost respinsă ideea de alegeri suprapuse. Dar motivul principal nu a fost o chestiune constituţională legată de simultaneitate, ci o chestiune legată de mandatul aleşilor locali care nu poate fi prelungit peste termen.



Acum nu mai e vorba de acelaşi lucru.



Trebuie avut în vedere, şi CCR nu va omite acest lucru, spiritul Constituţiei este protejarea Parlamentului. E uşor să suspenzi preşedintele. Jumătate plus unu. E relativ uşor să dai jos Guvernul, printr-o moţiune de cenzură, dar e aproape imposibil să faci anticipate. Parlamentul, în viziunea celor care au construit COnstituţia, e instituţia care dă stabilitate maximă. Nici preşedinţia nici Guvernul nu au această misiune. E foarte greu să dizolvi Parlamentul, aşa a fost făcută Constituţia noastră.

În scenariul doi, PSD-ului în convine cel ma mult anticipatele suprapuse. El îşi mobilizează tot acticul. Primarii şi consilierii se bat pentru locurile lor. Se bat şi pentru partid. Scenariul doi cu alegerila la termen e în mâna PSD-ului această decizie. Nu o poate influenţa nici preşedintele nici domnul Orban. Asta înseamnă un avantaj major pentru PSD pentru că începe perioada de erodare a guvernanţilor. Au făcut greşeala de a face alianţe proaste cu Tăriceanu şi Ponta şi nu aveau majoritate.



Doi lideri extrem de oportunişti pe care s-a bazat Orban. Doi lideri care dacă primesc o ofertă mai bună îl lasă. Şi l-au şi lăsat. Acum aud scâncete că noi avem numai 20%. Da, frate Orban dar cine te-a pus să iei Guvernarea având 20% cu un PSD care şi acum are majoritate în ambele camere împreună cu Ponta. Puteau să anticipeze asta. Aş mai face o observaţie. A revenit Ponta la patria mamă. Într-un fel sau altul va consiolida relaţiile în continuare. Va sta lipit de PSD. Dar împreună depăşesc 30% uşor în momentul de faţă



Nu e prea optimist acest scenariu? Sondajele dau PSD-ul undeva la 20%



Eu sunt un adversar neîmpăcat al PSD-ului dar nu pot să fiu lipsit de corectitudine când fac o analiză.



Dar de unde vine această creştere?



Eu adun ce are PSD-ul. Nu mai are doar 20% acum. E compătimit de unii. O parte din guvernanţi au aruncat prostii fără pereche în spaţiul public. Aceste semne de întrebare puse pe ce va decide PNL-ul nu îl fac decât să-l erodeze. Avem acum marele eşec al asumării, bazat pe o greşeală elementară. Nu poţi să spui că Curtea e a PSD-ului când tu ştii că aveai o lege similară în Parlament. Legea nu îţi permite astea. Ei trebuiau mai întâi să retragă legea din Parlament după care să-şi asume răspunderea. Mă refer la OUG 114. N-au făcut nimic. Tot ce s-au bucurat, după decizia CCR a dispărut ca un fum. Electoratul le va reproşa. „Nu puteţi să fici aşa năuci încât să nu ştiţi mecanismele legislative”. Vor răspunde pentru această eroare elementară. Atlfel spus, în ambele variante PSD-ul e câştigător. Şi la alegerile locale şi la alegerila la termen. De ce? Pentru că nişte nepricepuţi politic au intrat la guvernare cu 20% şi în alianţă cu doi oportunişti.



Şi-ar fi permis România să mai stea un an cu Dăncilă?



Da. Ce au stricat au stricat. Nu aveau ce să mai strice. Ce cheltuieli să



Să arunge în aer bugetul pentru 2020.



Păi l-au aruncat. Mărirea cu 40% a pensiilor a aruncat în aer bugetul. Le-a convenit căderea Guvernului Dăncilă. Au înţeles că se erodează accelerat. Aş spune că le convine şi faptul că PNL-ul au preluat guvernarea. E exact tactica de la alegerile trecute. A stat guvernul Cioloş, eu şi-au



Când spuneţi că PSD are de câştigat în ambele variante vă referiţi că poate câştiga ambele alegeri?



PNL-ul poate pierde alegerile. PSD-ul nu le poate câştiga. Dacă PNL mai face greşeli de genul asumării răspunderii poate pierde alegerile în favoarea PSD-ului. Eu aş face un apel sincer la ei să deschidă ochii la fiecare pas pe care îl fac. Pot lua şi nişte măsuri decisive şi în această situaţie.



Credeţi că Ludovic Orban şi Klaus Iohannis au sacrificat alegerea primarilor în două tururi pentru alegerile anticipate?



Da. În primul rând pentru că e un tip orgolios. I se pare că totul trebuie subordonat zicerii sale. După mine greşeşte. Dar omul până nu vede nu înţelege.

De unde afinitatea pentru Nicuşor Dan?



Păi e cel mai profilat. Dacă nu mă înşel, Nicuşor Dan îmi terminam eu mandatul şi apărea el. Dar omul ăsta a făcut din Primărie viaţa lui. Nu am nicio slăbiciune pentru Nicuşor Dan, dar problema mea e că nu poţi merge pe un Voiculescu sau pe cine merge PNL-ul. Eu lui Rareş Bogdan nu i-as recomanda să meargă pe Primărie. E o instituţie foarte grea. E o reproducere a Guvernului şi a direcţiilor pe care le are. Acoperă toate ministerele şi responsabilităţile. Diferenţa între Guvern şi Primărie e că nu vine nimeni în faţa Guvernului, la Primărie îţi fine în faţă când ajungi la servici. Una e să zică Guvernul să dea încălzirea în toată ţara, Primăria trebuie să o dea. E o funcţie extrem de grea.



Cum ar putea renunţa PNL-ul, un partid pe val, la candidatura pentru Bucureşti?



Cu un argument simplu. Înţelepciune. Decât să dai PSD-ului Bucureştiul din nou, mai bine faci o negociere şi pleci de la o premisă simplă. Cine e cel mai popular, cine are şase să câştige argumentat primăria, să vorbească în termeni reali. Deocamdată nu pot candida la Primăria Capitalei, dar ştiu ce ar trebui să se facă. Lucrurile au rămas îngheţate la stadiul la care am plecat eu. Nu s-a mai întâmplat nimic.



Care ar fi prioritatea dvs?



Transportul. Ai de făcut două lucruri. Unul care se face foarte repede şi unul mai greu. S-a terminat celebrul pasaj de la Basarab. Când ajungi la finalul pasajului ajungi la un semafor. Câtă minte îţi trebuie să nu faci pasajul în continuare ca să valorizezi pasajul. În continuare la Arcul de Triumf. Aţi văzut ce coadă să face pe pasaj dimineaţa datorită semaforului. Primul lucru pe care l-aş face legat de transport sunt 120 de km de şină de tramvai pe şină elastică. Cum am făcut în propriul mandat pe linia 41. Nu se aude tramvaiul. Trebuie garduri.



Orban a spus că trebuie date jos gardurile.



Nu obligatoriu garduri, poţi şi o bordură înaltă. Dar la noi e riscul că la noi şoferii vor forţa şi acea bordură.



Aş vrea o predicţie pentru anticipate. Ce scor credeţi că va avea PNL?



32, 33%.

Doar atât? Sondajele îi dau pe la 40%

Căutaţi altă casă de sondaje. Dar vor fi cel mai mare partid



PSD?



PSD-ul plus Pro România ar fi undeva sub 30%. Dar cu cât trece timpul au ocazia să depăşească.



USR-PLUS?



Complicat. Nu au cum să depăşească 12-14%.



De ce?



Eu zic că vor fi între 12-14% iar PNL-ul poate să-şi crească în mod real voturile, nu ce dă IMAS-ul, stând liniştiţi şi făcând ce trebuie la guvernare.



Vedeţi o fuziune între USR-PLUS condusă de Dacian Cioloş?



Altcineva n-ar avea cine.



Vlad Voiculescu, Moise Guran?



Moise Guran e o panaramă. E o întoarcere de complimente. Va fi un rateu în politică. El are un mare deficit nu de inteligenţă ci de caracter.



PMP trece pragul electoral?



O, da.



În alianţă cu PNL?



Exclus. PMP-ul de la înfiinţare nu a făcut niciodată alianşe şi a trecut pragul. Sper că de data asta să treacă pragul de 6-7%.



Nu există riscul unei fuziuni cu PNL?



Exclus. De asta a fost creat. Pentru că a dispărut alternativa PNL-ului, care era PDL-ul. Mă uit la colegii care au trecut de la PDL la PNL şi se dau urmaşi ai Brătienilor. Măi voi sunteţi urmaţi ai lui Petre Roman.



ALDE mai trece pragul electoral?



Nu. E o idee pierdută. ALDE e format numai de oportunişti Câţiva sunt mai serioşi. Mocanu de la Buzău, orice ai spune despre el, are o structură în spate. Când se mută de la un partid la altul se mută cu tot cu structură. Problema la ALDE că cei mai mulţi sunt oportunişti Când vin campaniile nu are cine să valorifice simpatiile pentru ALDE în voturi. Nu-i ştie nici Dumnezeu.



UDMR nu va avea emoţii?



Nu. Ar avea emoţii doar dacă românii ar merge masiv la vot.



Dacă aţi fi lider PNL cu cine aţi face alianţă?



Cu USR-PLUS.



Pentru mai multă staiblitate?



O astfel de formulă politică dă stabilitate cu condiţia să se menţină. La USR nu ştii când ies şi spun nişte trăznăi. Trebuie să ieşi ca pompierul să stingi focul. USR-ul are aparenţa unei prospeţimi în politică.