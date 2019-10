Tăriceanu îşi continuă rafala împotriva lui Dăncilă la conferinţa femeilor ALDE: A dat dovadă de nerozie

Prezent sâmbătă la Sibiu, Călin Popescu Tăriceanu a acuzat „o încercare disperată de a destructura partidul”, încercare despre susţine că a eşuat şi s-a întors împotriva celor care au iniţiat-o.„Această încercare a eşuat. Nu numai că a eşuat, dar în final s-a întors împotriva iniţiatorilor încercării de destructurare ALDE, pentru că Dăncilă cu mintea ei şi cu ajutorul consilierilor a procedat în aşa manieră încât a reuşit să ne ostilizeze la maxim, în condiţiile în care, când ne-am spus la revedere pe 26 august, am convenit să rămână între noi o relaţie civilizată. (...) Rezultatul a fost o ostilizare totală şi o ambiţionare a tuturor colegilor noştri parlamentari de a vedea cu orice chip căzut Guvernul Dăncilă şi am reuşit. Poate să ne mulţumească doamna Dăncilă pentru că nerozia de care a dat dovadă s-a întors împotriva ei şi visul de a rămâne prim ministru în continuare s-a dus pe apa sâmbetei", a afirmat liderul ALDE, în discursul ţinut la Sibiu, la conferinţa femeilor membre ALDE.El a spus că acei membri ALDE care au ales să rămână alături de PSD după ce democrat-liberalii s-au retras de la guvernare „nu s-au ales decât cu buza umflată, nu au ajuns nici miniştri, în schimb au ajuns să se compromită politic".Tăriceanu a mai spus că nu îi este „ruşine absolut deloc că am fost la guvernare cu PSD-ul”.