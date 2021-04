Surse. Tensiuni între USR şi PLUS pe tema ieşirii de la guvernare

La nivelul liderilor din USR şi din PLUS pot fi observate două poziţionări clare. Pe de o parte, aripa PLUS a alianţei este cea care forţează ieşirea de guvernare în cazul în care PNL nu cedează şi acceptă retragerea sprijinului lui Cîţu, susţin surse din alianţă pentru „Adevărul”. Ideea boicotării şedinţelor de Guvern a fost exprimată tot de un lider PLUS, Dragoş Tudorache. Mai mult, Dacian Cioloş, mai mult absent în ultimele săptămâni, vrea să arate că e principala voce a coaliţiei şi favorit pentru şefia noului partid, dat fiind faptul că în următoarele luni o să fie congresul pentru alegerea noii conduceri.

Pe de altă parte, majoritatea miniştrilor USR nu ar vrea ieşirea de la guvernare, susţin surse din partid pentru „Adevărul”. Cel mai afectat ar fi Cristian Ghinea, ministru care a renunţat la Parlamentul European în luna decembrie, pentru a prelua un portofoliu foarte greu, cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, mai ales în contextul PNRR. O ieşire de la guvernare ar însemna că Ghinea nu mai are absolut nicio funcţie publică, pentru că, spre deosebire de Dan Barna, Claudiu Năsui, Cătălin Drulă şi Stelian Ion, nu are cum să-şi reia mandatul de ales. De asemenea, Cătălin Drulă şi Stelian Ion vor să-şi continue proiectele începute, mai ales că sunt printre cei mai activi miniştri din Cabinetul Cîţu. Dintre miniştrii USR, doar Năsui a dat mesaj public de susţinere a lui Vlad Voiculescu.

Vicepremierul Dan Barna e prins la mijloc, pentru că nu-şi poate atrage antipatia colegilor din PLUS prin lipsa de solidarizare cu Voiculescu, dar rămânerea fără funcţia din Guvern ar însemna că redevine un simplu deputat. Copreşedintele USR-PLUS ar intra cu un handicap în lupta de la congres, dat fiind faptul că Dacian Cioloş, contracandidatul său, este şef de grup la nivelul Parlamentului European.