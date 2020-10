Surse. Doi parlamentari din tabăra lui Nicuşor Dan au bătut palma cu Barna. USR PLUS alege azi lista de parlamentari pentru Bucureşti

Alianţa USR-PLUS îşi stabileşte în acest weekend listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare din luna decembrie. În mai multe judeţe, printre care şi Bucureşti, componenţa listelor va fi determinată de votul delegaţilor, în conferinţe online. Tensiunile şi controversele nu au întârziat să apară, o parte din USR acuzând că lista delegaţilor din Bucureşti a fost impusă de liderii filialelor din Capitală, Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu.

O altă controversă în Bucureşti este şi modul în care se va desfăşura votul propriu-zis, în sensul că numărătoarea voturilor se va face în funcţie de locul eligibil pe listă, şi nu în funcţie de câte a primit fiecare candidat.

„Art. 6. – (1) Delegaţii votează online pentru alocarea fiecărei poziţii de pe cele două liste către

câte un candidat. Voturile se fac în ordine ierarhică descrescătoare.

(2) Pentru fiecare poziţie un delegat dispune de un singur vot, pe care îl poate acorda unui

singur candidat.

(3) Candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi pentru o anumită poziţie este desemnat

pentru acea poziţie”, se arată în regulamentul USR.

Concret, dacă un candidat este votat pentru prima poziţie pe listă şi primeşte al doilea număr total de voturi, candidatul respectiv nu primeşte a doua poziţie eligibilă. „Ca ei au zis ca e ok sistemul asta de vot: Se voteaza pentru prima pozitie - castigatorul acolo e cel care are cele mai multe voturi pentru prima pozitie. Apoi pentru a doua. Si tot asa. Asta dupa ce ca ORICUM au iesit doar delegatii listati de Nasui si Voiculescu pe site public. Deci nu trebuiau sa se streseze cu asa sistem de vot idiot. Oricum erau toti delegatii oamenii lor de incredere”, explică Oli Ardelean pe Facebook.

Controverse s-au creat şi în privinţa modalităţii de desemnare a delegaţilor. Într-un interviu pentru Adevărul, senatoarea Florina Presadă a acuzat lipsa unei competiţii interne reală şi acuză conducerile USR şi PLUS Bucureşti că doar au mimat democraţia. Aceasta i-a mai acuzat apoi pe liderii celor două filiale, Claudiu Năsui (USR) şi Vlad Voiculescu (PLUS), că şi-au impus listele de delegaţi astfel încât să poată controla votul final în alegerea candidaţilor pentru parlamentare.

„Această competiţie internă în filiala Bucureşti nu a existat. De pe azi pe mâine s-au anunţat termenele pentru a te putea înscrie ca delegat în conferinţa municipală şi tot aşa, pe un anumit site au apărut indicaţii de vot pentru membrii filialei de vot USR Bucureşti în sensul în care aceştia trebuia să aleagă o anumită listă de delegaţi, astfel încât aceştia să poată vota o anumită listă de parlamentari. Nu a existat o competiţie, un concurs adevărat între membrii înscrişi pentru a putea fi înscrişi delegaţi”, a declarat Presadă.

Întrebat într-un interviu pentru spotmedia dacă vede o fractură în interiorul partidului în contextul ultimelor scandaluri, liderul USR Dan Barna a exclus această ipoteză şi e de părere că ţine de „maturitatea politică” a membrilor.

„Nici pe departe. Fiecare vrea acum, cumva legitim, să puncteze, vom avea într-o săptămână şi jumătate lista finală de candidaţi USR-PLUS, se va merge mai departe, unii vor fi mulţumiţi, alţii nemulţumiţi, ţine de maturitatea politică a fiecăruia dintre noi”, a relatat Barna.

O reacţie a venit şi din partea liderului PLUS Dacian Cioloş, care a comentat joi la Digi 24 acuzaţiile Florinei Presadă. Fostul premier a declarat că până la fuziunea celor două partide fiecare dintre ele îşi respectă propria procedură de selecţie, dar că „preşedintele unui partid nu pune cu mâna candidaţii pe listă”.

„Noi, la PLUS, avem o procedură în statut în care membrii au votat, candidaţii şi-au depus candidaturile, membrii de partid au votat, votul contează pentru 70% şi, în paralel, s-a făcut şi o evaluare de competenţe, pe bază de curriculum vitae. Şi cele două evaluări, cea a votului membrilor care contează cel mai mult şi acea evaluare pe competenţe a stabilit un punctaj. Deci, noi în PLUS, ne-am stabilit ordinea pe listă pentru PLUS pornind de la această evaluare. După care în faza a doua punem la comun candidaţii noştri cu candidaţii de la USR şi stabilim listele comune. Şi votul acesta va fi dat de delegaţi care sunt aleşi şi de PLUS şi de USR”, a mai adăugat Dacian Cioloş