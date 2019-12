VIDEO Ciprian Ciucu: Nicuşor Dan trebuie să-şi schimbe atitudinea de „dă-te la o parte să mă aşez eu”. În 2016 şi-a dinamitat singur şansele

Rămâi pe adevarul.ro pentru a urmări emisiunea.

Adevărul Ce candidat va avea PNL pentru Primăria Capitalei?

Ciprian Ciucu: Trebuie să găsim cea mai bună variantă pentru a veni cu o formulă câştigătoare pentru PNL. Mă aştept să venim cu un candidat până la sfârşitul anului. Şi noi avem o procedură. A început de ce vreme, de un an dacă nu mă înşel. Eu şi Ionel Dancă suntem înscrişi în această cursă.



Deci PNL, până la finalul anului va veni cu un candidat



E normal



Nu vom avea negocieri între PNL şi USR-PLUS pentru candidat unic?



E posibil orice. Au existat discuţii pe această temă şi încă mai există. Trebuie să vedem dacă există o formulă negociată. Dacă nu, una de departajare.



Care ar trebui să fie această soluţie?



Eu am susţinut întotdeauna primaries. Sunt 20 de ani de când am scris un articol în Dilema Veche în care mi-am arătat susţinerea. Dar poate să fie şi o altă formulă cu o dezbatere şi să vedem cine e cel mai bun candidat.Dar, dacă agreem că mergem din prima cu cineva cu care suntem compatibili din USR-PLUS, va conta mai puţin notorietatea. Va conta competenţa. Dacă vom merge împreună nu cred că vom pierde. Împreună unde vom merge deja închidem casa, la toate primăriile. Dintr-un singur tur. Ce vreau să accentuez e că dacă agreem politic va conta mai puţin notorietatea şi va conta calitatea primarului, ca om. Cât de pregătit e, cât de mult cunoaşte primăria, care e un animal instituţional, are o viziune, îl preocupă Bucureştiul de ani de zile.



Vlad Voiculescu vine cu notorietate, Nicuşor Dan vine cu pasiunea pentru Bucureşti, dvs cu ce veniţi?



Ambii candidaţi sunt oameni care şi-au demonstrat de-a lungul timpului buna credinţă şi faptul că ţin la oraş Nu am dubii. Eu vin cu experienţa mea de ani de zile din societatea civilă. Lumea ştie de unde să mă ia. Am un parcurs foarte clar. Şi vin cu experienţa mea internaţională din domeniul administraţiei publice. Eu dau consultanţă pentru guverne de ani de zile. Am lucrat în Balcanii de Vest, în Georgia. Am şi instrumentele de management, am şi viziunea pentru Bucureşti dezvoltată în ultimii cinci ani. M-am culcat cu Bucureştiul, m-am trezit cu Bucureştiul. Oraşul a ajuns într-un hal fără de hal. Nu mai suport să trăiesc în el. Trebuie să facem ceva.



Ce?



Să câştigăm primăria in primul rând, să vedem cu oameni competenţi. Să facem un audit, să realizăm priorităţile bugetului. Numărul unu, traficul, doi riscul seismic şi calitatea infrastructurii locuite şi de patrimoniu. Şi trei, RADET.



Să luăm pe rând. Daţi bani la trafic, dar concret ce faceţi cu aceşti bani?



Nu e vorba doar de bani. Miza de altfel nu e să iei o măsură sau alta ci să vii cu un set de măsuri. Miza finală e schimbarea de comportament de mobilitate a oamenilor. Pentru asta ai nevoie de măsuri. Să schimbi infrastructura. Sunt adeptul autobuzului, o investiţie mai mică şi fiabilă. Doi asigurarea transportului într-un timp optim. Ai nevoie de benzi dedicate pentru fiecare mijloc de transport.



Unde să-i dai bandă dedicată într-un drum cu două benzi?



Eu plec de la premisa că primăria că trebuie să asigura prioritatea transportului. Prioritatea e să schimbăm mobilitatea oamenilor. După care. Park and ride pe principalele artere din Bucureşti. Să nu mai faci o oră până intri în Bucureşti. După care vii cu sistemul de management al traficului din Bucureşti. Creăm transport alternativ. Ideea e să creezi condiţiile, anunţi populaţia, miza e să schimbi paradigma de mobilitate din Bucureşti. Sunt mai multe măsuri care sunt dependente una de alta care trebuie urmate strategic pe o perioadă de timp. Nu că fac nu ştiu ce pod undeva.



La televizor e o campane că în Bucureşti s-au renovat sau sunt în curs de renovare clădiri cu risc seismic.



E o campanie mincinioasă care ascunde adevărul. Dacă din 90 până azi s-au consolitat 2 clădiri iar acuma ei fac trei asta nu înseamnă nimic. Nu se raportează la necesar ci la faptul că ceilalţi primari au fost varză. În primul e o campanie mascată pentru primarul Firea. Doi, s-au băgat bani mulţi în mass-media. Luna trecută am văzut pe pagina de media 5500 de clipuri. Vă daţi seama câţi bani sunt acolo. Trei la mână. s-au ales nişte clădiri mici ca să aibă doamna primar. Una dintre ele, pe Lipscani, are doar două etaj.



Câte clădiri sunt cu probleme?



Sute. Din discuţiile pe care le-am avut cu experţi, sunt mult mai multe. Ai nevoie de o nouă reevaluare de risc seismic. Ultima oară nu au fost evaluate corect iar lucrurile s-au mai înrăutăţit de atunci. Problema e importantă. Nu doar că mor oameni, dar o clădire căzută va împiedica intervenţia salvatorilor. Am fi inconştienţă să nu tratăm asta cu seriozitate.



Nicuşor se consideră favorit să fie candidatul Opoziţiei arătând un sondaj de opinie arătând că e cel mai bine plasat. PNL ar fi dispus să-l susţină?



Ceea ce i-am reproşat lui Nicuşor Dan e această atitudine „dă-te la o parte să mă aşez eu”. Nu e corect. Eu dacă aş fi desemnat, mi-ar plăcea să colaborez cu el. Mi-aş dori să fac echipă şi cu Vlad Voiculescu. Nu aşa se face. Ai un dialog, discuţi.



E şi o revanşă morală pentru 2016?



Eu în 2016 eram acolo. Nicuşor ar fi putut de atunci să fie candidat unic. S-a negociat târziu. E şi vina PNL că a avut 4 candidaţi. E şi vina lui Nicuşor Dan. Din punctul meu de vedere el a refuzat atunci să negocieze. În momentul în care zici da-te la o parte, şi-a dinamitat singur şansele cu această atitudine care din păcate o are şi acum. Sper să şi-o schimbe ca să putem lucra împreună. A candidat o dată, a candidat a doua oară când a refuzat să negocieze cu PNL. Între timp PNL a devenit frecventabil, dar are această atitudine. Şi nu are această atitudine faţă de PNL ci şi de USR. Îmi pun semne de îndoială. Cred în bunele lui intenţii. Ce a făcut pentru Bucureşti mi se pare în regulă. Trebuie apreciat ce a făcut în aceşti ani. Dar trebuie să-şi schimb puţin modul de a fi. Lucrezi cu oameni. Ce ne facem dacă Nicuşor Dan se duce într-o primărie cu mii de angajaţi şi are această atitudine?



Aţi fi dezamăgit dacă Nicuşor Dan l-ar susţine pe Nicuşor Dan?



Dacă ar fi o formulă de negocieri, nu aş fi dezamăgit. Dacă aflu din presă, da aş fi dezamăgit. Până acum mă bucur de încrederea lui Ludovic Orban. Mi-aş dori o discuţie transparentă în interior. Dacă aşa e mai bine în Bucureşti sau PNL n-am nicio problemă să-l susţin pe Nicuşor Dan.

Ar putea o alianţă între PNL şi USR-PLUS să o bată pe Firea si Nicuşor Dan?

Eu îmi doresc ca Nicuşor Dan să fie parte a acestui proiect. Ca să fie clar. Dar dacă nu va fi parte a acestui proiect va fi doar parte a încăpăţânării sale. Aşa cum îl ştiu eu pe Ludovic Orban, omul ştie să negocieze. E corect în negocieri. Am încredere că va negocia o formulă corectă şi pentru noi şi pentru USR-PLUS şi Nicuşor Dan. Dar Nicuşor Dan nu are un partid acuma. Omologul lui Orban este Dan Barna şi Dacian Cioloş. Şi atunci ce vine Nicuşor Dan că ne şantajează şi spune că candidează oricum. De unde vii cu oameni ca să-i pui în diferite poziţii interimare. Nicuşor Dan poate fi parte a soluţiei, nu a problemei. El trebuie să vină mai aproape către noi. Trebuie să ne punem la masă să vedem care sunt acele criterii care ne pot departaja. Împreună nu ne pot bate. E mai important profilul primarului.



PMP şi ALDE care au votat guvernul Orban, în primăria Capitalei votează pro-Firea în CGMB



Sunt partide care nu mai au coeziune interne. Sunt partide de lider, care au o vârstă. Partide în disoluţie, acum e fiecare pentru el. Nu cred că cineva de la nivel naţional îi poate spune cuiva regional cum să voteze.



A apărut o contră între dvs şi Rareş Bogdan



Omul acesta a avut un mare rol la europarlamentare. A energizat partidul. Am vorbit cu el din seara aia, a fost o neînţelegere. Eu am luat-o personal. Am închis acest subiect în seara aceea la telefon. În ce priveşte candidatura lui la primărie, orice e posibil. Mie mi-a spus că nu, şi că mă susţine. M-aş bucura să mă susţină.



Ca posibil candidat la Primăria Capitalei vă doriţi alegeri într-un tur sau două?



De dragul oamenilor care îşi doresc două tururi mi-aş dori şi eu ca principiu. De dragul alianţei mi-aş dori un singur tur. Va fi foarte importantă această alianţă şi acele două-trei luni înainte de alegeri, când se face echipa. I-aş implora şi pe Nicuşor şi pe Vlad să mă susţină să mergem mai departe. Evident, dacă unu dintre ei ar merge mai departe l-aş susţine.



Faceţi de peste trei ani opoziţie în Consiliul General al Capitalei. Dincolo de aceste alegeri, cum poate fi învinsă Firea?



A făcut două lucruri care o fac greu de bătut. În primul rând a băgat mulţi bani în presă. Sume fabuloase. Publicitate prin diverse instituţii. Atunci, natural, marii patroni de presă şi-ar dori de fapt. Aici Firea va avea un aliat în marele televiziuni. În al doilea rând a făcut micro-targeting pentru bucureşteni. Vouchere pentru biciclete, trimis bătrâni la mare şi la munte ş.a.m.d. În aceste pomeni îşi asigură câteva mii de voturi.



Faptul că acum avem apă caldă şi căldură e o surpriză?



Categoric. E un miracol. Mă simt ca în SF-urile lui Asimov în care o civilizaţie medievală nu ştie să construiască cu tehnologia de după. RADET-ul şi-a depăşit durata de viaţă de două ori şi jumătate. Pierderile sunt uriaşe. Când a venit Firea erau pierderi de 900T de apă pierdură. Acum e 2.000 de tone. Imaginaţi-vă că într-o lună de zile am putea pe calea ferată de aici până la Viena camioane cu apă. Atât pierdem.



Trecem iarna?



Dumneze ştie. Ea nu are pe ce să se bazeze. Nu ştie când apare o avarie. Sunt ţevi care au fost atât de mâncate de timp încât a dispărut fierul şi au rămas în calcar. Sunt oameni care vorbesc de 20 de ani de zile pe această temă. Nimic nu s-a întâmplat.