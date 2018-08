Stelian Ion, USR, despre scrisoarea lui Dăncilă: Are un conţinut nu doar penibil, ci şi periculos. Noroc că trăim în epoca în care totul se filmează şi se probează uşor

„Dovedeşte încă o dată doamna Viorica Dăncilă că este o marionetă condusă de Liviu Dragnea. Nu are absolut nicio personalitate, când îi vedem imaginea, ar trebui să-l vedem pe Dragnea. E revoltător. Conţinutul scrisorii are un conţinut nu doar penibil, ci şi periculos. Prezintă nişte date în contradicţie cu tot ceea ce am văzut cu toţii. Din fericire, în această epocă totul se filmează şi se probează foarte uşor. Comisia Europeană ştie de ce se aflau oamenii acolo, a spus acum câteva zile. Replica Vioricăi Dăncilă e «nu ştiţi care e realitatea, ceea ce vă spunem noi e real, ceea ce vedeţi cu ochii dumneavoastră nu e real»”, a explicat senatorul USR Stelian Ion.

Acesta a ironizat şi reacţia senatorului PSD Liviu Pop care spunea că USR ar trebui să explice dacă membrii săi au fost printre cei care au atacat-o pe jandarmeriţa din mulţume, sugerând, totodată că USR a încercat să dea jos Guvernul prin violenţă.

„Noi suntem acuzaţi în mod direct, nu voalat. Am îndrăznit să sprijinim o iniţiativă cetăţenească «Fără penali în funcţii publice». Şi prin această iniţiativă, aţi văzut ce a spus Liviu Pop, am încercat să răsturnăm Guvernul prin mijloace violente. Atâta minte au. Asta înţeleg ei din semnarea unor hârtii care cer schimbarea legislaţiei. Nu se vor face de râs doar în ţară cu aceste declaraţii, ci şi pe plan internaţional. Se vede la televizor, există imagini, oamenii ştiu ce s-a întâmplat aici”, a completat Stelian Ion.