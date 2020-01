Sondaj privind Primăria Capitalei. Nicuşor Dan, cel mai bine plasat candidat al Opoziţiei. Ce procente au Rareş Bogdan şi Vlad Voiculescu

În primul rând, 54% dintre cei care au răspuns la întrebările sondajului au susţinut că ar vota un candidat al Dreptei în Bucureşti, în timp ce 35% au precizat că ar vota tot Firea.

În ceea ce priveşte măsurarea candidaţilor din partea Opoziţiei, Nicuşor Dan are o intenţie de vot de 39%, Rareş Bogdan (posibil candidat al PNL) are o intenţie de vot de 22%, în timp ce Vlad Voiculescu, propunerea PLUS, ar fi votat de 18% dintre respondenţi, iar Theodor Paleologu de 15%.

Sondajul ale cărui date au fost prezentate de Nicuşor Dan a fost realizat, telefonic, la începutul lunii ianuarie, pe un eşantion de 1.000 de persoane, marja de eroare fiind de 3,4%, de către compania Verifield.