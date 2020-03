Sondaj. PNL şi PSD decontează criza cauzată de coronavirus. Cine câştigă procente

PNL este cotat cu o intenţie de vot de 36,7% în luna martie, în scădere cu patru puncte procentuale faţă de luna precedentă pe fondul crizei provocate de coronavirus, după cum arată barometrul lunar realizat de IMAS la comanda Europa FM.

Chiar dacă nu e pus în situaţia de a gestiona criza, şi PSD pare să deconteze direct urmările epidemiei. Social-democraţii sunt cotaţi în luna martie cu 23,9% în intenţiile de vot, în scădere cu aproape două puncte procentuale faţă de februarie.

Pe de altă parte, USR şi PLUS au crescut. USR are o intenţie de vot de 12,5%, în timp ce PLUS e cotat la 6,5% în intenţiile de vot din martie. Pentru USR creşterea este de 2,5% faţă de luna trecută, în vreme ce PLUS a înregistrat aproape o dublare a intenţiilor de vot, de la 3,5% la 6,5%.

O creştere a avut şi Pro România, partid cotat în martie la scorul de 5,8%.

Celelalte formaţiuni politice măsurate nu ar trece pragul electoral. UDMR e cotat 4,5% (creştere de 0,1%), ALDE ar obţine 3,5% din intenţiile de vot (scădere de 0,8%), iar PMP s-ar situa la acelaşi procent de 3,5% (scădere de 0,1%)

Sondajul a fost realizat telefonic de IMAS la comanda Europa FM, în perioada 5 – 26 martie, şi are o marjă de eroare de 3,1%.