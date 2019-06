Rival-supriză pentru Viorica Dăncilă la şefia PSD: Premierul s-a dat de trei ori peste cap şi s-a transformat, ca în basm, într-o nouă fiinţă

„Aseară, urmărind-o pe doamna Dăncilă încurcându-se în cuvinte când a fost întrebată despre "statul paralel", m-am lămurit definitiv: acest partid e pe cale a fi predat cu arme şi muniţii! E limpede pentru mine, e limpede pentru miile de oameni care îmi scriu şi care sunt revoltaţi. Prin urmare, am hotărât să nu o las singură pe doamna Dăncilă la acest Congres. Voi candida pentru funcţia de preşedinte al partidului. Unii oamenii vor vota aşa cum sunt mandataţi, alţii vor vota aşa cum simt. Vom vedea... Cert este un lucru: voi VORBI la acest Congres pentru toţi oamenii care cred în noi, pentru toţi oamenii care au nevoie de o voce cu ajutorul căreia să se facă auziţi!“, a scris pe pagina sa de Facebook Liviu Pleşoianu.

Deputatul PSD îi acuză pe colegii săi că au îndulcit tonul la adresa Justiţiei şi e nemulţumit de susţinerea unor persoane ca Ana Birchall şi Mugur Isărescu. „Lucrurile sunt destul de clare pentru toată lumea: Viorica Dăncilă - premierul care urca împreună cu mine pe scenă anul trecut şi striga cu patos împotriva Statului Paralel - s-a dat de trei ori peste cap şi s-a transformat, ca în basm, într-o nouă fiinţă. A ajuns să spună aseară, întrebată de Răzvan Dumitrescu dacă există un stat paralel, că nu se poate exprima şi că «părerile sunt împărţite»... Ana Birchall ocupă postul de la Justiţie. Doamna Birchall nu are timp să vorbească despre protocoalele secrete cu Procurorul General al SUA, dar are timp să-mi scrie mie în timpul unei emisiuni şi să mă ameninţe cu "măsuri legale" în caz că o mai critic... Mugur Isărescu - din nou la BNR. Are, cică, «susţinerea Coaliţiei» pentru un nou mandat. Dar cine e «coaliţia» asta!? Dăncilă, Tăriceanu şi încă doi oameni de la PSD şi de la ALDE!? Pe Zamfir, de la ALDE, l-a întrebat cineva? Pe mine şi pe colegii de la PSD ne-a întrebat cineva? Cum era cu «dictatorul», ...«democraţilor»!?“, a completat Pleşoianu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: