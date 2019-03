Refuzată de Iohannis, Olguţa Vasilescu intră în Guvern pe uşa din dos: va fi consilierul Vioricăi Dăncilă

"Vineri am plecat de la Bucureşti spre Reşiţa şi am făcută 8 ore. Am văzut cât de aglomerat e acest drum Craiova-Piteşti. E absolut obligatoriu ca acest drum expres să se realizeze. Din câte ştiu s-au semnat deja contracte pentru două tronsoane. Olguţa Vasilescu i-a cerut premierului să fie consilier onorific pe infrastructură pentru a urmări această lucrare. Gorj nu are doar potenţial de minerit, turistic, ci şi se dezvoltare economică. Un drum expres face ca multe oportunităţi nefolosite să devină viabile. Ieri am venit ep DN67, prin Motru. Cu toate că poate părea un drum neimportant şi acolo am văzut multe maşini, maşini de marfă. Eu sper ca ministrul să se uite şi cu privire la acest drum", a declafrata Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a declarat că nu a promis nimănui niciun loc pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, însă a precizat că îl susţine în competiţie pe senatorul Cladiu Manda, soţul Olguţei Vasilescu, pentru că e un om „fără frică”.

„Ce îmi doresc pentru europarrlamentare e să avem o listă de candidaţi, patrioţi, care să fie patrioţi în Europa, ca să se bată pentru România, să sprijine mai multe fonduri UE şi să se implice în interesul major al acestei ţări. Nu am promis niciun loc la nimeni. Dar mi-aş dori ca pe această listă să fie Claudiu Manda şi o să îl sprijin în partid pentru asta, pentru că ştiu că e un om care se bate şi e fără frică”, a declarat Liviu Dragnea, duminică, la Târgu-Jiu, unde au avut loc alegerile pentru organizaţia PSD Gorj.

