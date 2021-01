Rareş Bogdan, noi critici la adresa lui Vlad Voiculescu: „Trebuia să ceri tu, prietene, şefului spitalului din Corabia să-şi dea demisia!”

„Nu am nicio intenţie de a mă certa cu cineva, cu atât mai puţin cu Vlad, am încercat să fiu cât se poate de civilizat, prietenos şi constructiv. Doresc doar să nu eşuăm. Să răspundem la aşteptările imense ale oamenilor minţiţi şi dezamăgiţi în ultimii 75 de ani, adică de trei generaţii. Ce puteai să faci în plus, Vlad? (...) Să ieşi public şi să-i ceri primarului din Corabia să-l demită urgent pe şeful Spitalului Orăşenesc. Să ceri tu, prietene, să-şi dea demisia, dacă mai are un dram de onoare acel medic", a scris Rareş Bogdan, marţi, pe Facebook, potrivit Agerpres.



El a adăugat că, dacă legea nu este bună, ministrul Sănătăţii trebuie să ceară urgent modificarea ei, având în vedere că există majoritate parlamentară.



În opinia prim-vicepreşedintelui PNL, ministrul trebuia să trimită Corpul de control pentru o evaluare de fond la Spitalul din Corabia, nu să dispună un control al Direcţiei de sănătate publică pe un caz punctual.