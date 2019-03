PSD: Iohannis nu înţelege economie; problema reală a comunităţilor locale nu e bugetul PSD, care alocă bani în plus, ci faptul că Iohannis a blocat bugetul

„PSD constată că preşedintele Klaus Iohannis nu a dorit să îşi schimbe obiceiul de a îşi lua o minivacanţă în weekend şi nici să rişte să se facă din nou de râs spunând ca nu mai sunt bani de pensii, de aceea astăzi şi-a trimis consilierul să ne spună aceeaşi poezie de anul trecut şi de acum doi ani. Toţi cetăţenii României s-au convins că în fiecare an şi fără nicio întârziere, guvernarea PSD+ALDE a asigurat fără probleme banii de pensii, salarii sau pentru asistenţă socială. Iohannis a greşit de prea multe ori cu predicţiile economice încât atunci când spune că economia va merge rău, putem fi siguri că va merge bine!”, a transmis, vineri, PSD.



În plus, social-democraţii afirmă că „Iohannis nu înţelege economie”.



„A dovedit-o chiar miercuri când ne-a arătat că nu ştie să citească un proiect de buget. Spunea că administraţiile locale vor primi cu un miliard de lei mai puţin, deşi în realitate proiectul de buget propune cu 4,6 miliarde în plus. Problema reală a comunităţilor locale nu e bugetul propus de PSD, care alocă bani în plus, ci faptul că Iohannis a blocat bugetul. Din acest motiv, aleşii locali nu pot colecta 100% din impozitul pe venit, ci doar 71,5% cum era prevăzut în bugetul pe anul trecut. Tot din cauza lui Iohannis, primarii nu pot începe investiţiile noi, în valoare de circa 5 miliarde lei”, au mai transmis social-democraţii.



Potrivit acestora, în loc să îşi ceară scuze, după ce Curtea Constituţională i-a respins sesizarea împotriva Legii Bugetului, „Iohannis se încăpăţânează să blocheze guvernarea PSD, în speranţa că cetăţenii nu vor vota acest partid la viitoarele alegeri”.



Consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu a explicat, vineri, într-o declaraţie susţinută la Cotroceni, că veniturile din bugetul pe 2019 sunt supraevaluate, iar cheltuielile sunt subevaluate şi că cifrele arată că banii din buget nu asigură plata tuturor pensiilor.

