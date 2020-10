Primul lider USR care critică rezultatul de la locale: Să nu ne îmbătăm cu şampania victoriei de la Bucureşti. Scorul naţional e de 8.89% faţă de 8.9% din 2016

„1. De fiecare dată când am vorbit public despre USR, am făcut-o curajos, fără ocolişuri, şi aşa o voi face şi acum - rezultatul alegerilor locale, cu foarte puţine excepţii, este mediocru spre slab. Mă uit la rezultatele USRPLUS din Craiova, din Dolj şi din ţară şi nu sunt deloc mulţumit - nici de local, nici de naţional.

2. Victoria gigant a lui Nicuşor de la primăria Municipiului Bucureşti şi cele enorme de la Timişoara, Braşov şi Alba Iulia, oraşele mari unde USRPLUS a câştigat singur, înfrumuseţează o poză mai degrabă dezolantă. Mă bucură deasemenea nespus victoria de la S1, S2 şi Bacău, unde am câştigat alături de PNL. Bravo lor - îi felicit pentru maturitatea şi înţelepciunea de care au dat dovadă.

3. Dar nu trebuie să ne îmbătăm cu toţii cu şampania victoriei celor de mai sus pentru că scorul naţional este de doar 8.89% faţă de 8.9% în decembrie 2016, iar scorul în Dolj e 6.75% faţă de 5.25% în decembrie 2016”, a explicat pe Facebook deputatul USR Adrian Prisnel.

Acesta din urmă a adăugat apoi că a fost o greşeală lipsa unei alianţe între USR-PLUS şi PNL pentru primăria Craiovei, câştigată în cele din urmă de candidatul PSD Lia Olguţa Vasilescu şi e de părere că USR-PLUS trebuie să se adreseze unei pături mai largi de electorat.

„Am greşit că nu am făcut la Craiova alianţă USRPLUSPNL. Am fi fost acum în scenariul în care Olguţa nu era primar, iar majoritatea USR PLUS PNL era mai solidă. Personal, am vorbit foarte mult timp despre necesitatea alianţei anti PSD, era evidentă, mi-am dorit-o cu îndârjire şi m-am bătut pentru a-mi convinge colegii din USR şi partenerii de alianţă să facem acest pas. În USR Dolj am reuşit: 90% dintre colegii mei şi-au dorit un candidat unic USRPLUSPNL la Craiova”, a mai explicat liderul USR Dolj.

Mesajul integral al lui Prisnel: