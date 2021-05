Primarul oraşului Cugir, preşedinte al Delegaţiei României la Comitetul European al Regiunilor

Asociaţia Oraşelor din România a anunţat desemnarea preşedintelui Delegaţiei Naţionale a României cu ocazia sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor.

„Presedintele AOR, Adrian Teban, a fost votat in unanimitate în poziţia de preşedinte al Delegaţiei Naţionale a Romaniei in cadrul Comitetului European al Regiunilor de la Bruxelles, pana in luna iulie 2022. Cu ocazia sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor, Delegaţia Naţională a României şi-a desemnat noul preşedinte”, a transmis Asociaţia Oraşelor din România pe Facebook.

Asiciaţia Oraşelor din România a transmis faptul că alegerea preşedintelui Delegaţiei „este un pas important” privind interesele şi vizibilitatea oraşelor mici şi mijlocii.

„Adrian Teban este primar al oraşului Cugir (judeţul Alba) din anul 2004 si membru al Comitetului Regiunilor din 2017. De asemenea este si presedintele Asociatiei Oraselor din Romania din anul 2020. Din acest considerent, presedintia Delegatiei Romaniei la CoR este un pas important in vederea sustinerii intereselor si vizibilitatii oraselor mici si mijlocii.”

Preşedintele Delegaţiei a subliniat importanţa principiului rotaţiei în ceea ce priveşte preşedinţia delegaţiei.

“Este important ca am revenit la principiul rotatiei privind presedintia delegatiei Romaniei la CoR si ca majoritatea membrilor delegatiei au agreat acest lucru. Ne dorin ca delegatia sa devina mult mai coeziva si mai eficienta la nivelul european”, a transmis preşedintele ales al Delegaţiei Naţionale a României, conform Asociaţia Oraşelor din România

Asociaţia a transmis faptul că printre principalele obiective din perioada următoare sunt Planului National de Redresare si Rezilienta şi cooperarea în cadrul Comitetului European al Regiunilor.

„Principalele obiective in urmatoarea perioada vor fi:

- conturarea si definirea Planului National de Redresare si Rezilienta, unde autoritatile locale trebuie implicate conform Regulamentului CE;

- asigurarea unei politici de coeziune mai apropiate de nevoile de la nivel local, care să conducă la o cooperare interregională sporită, în beneficiul tuturor;

- cooperarea cu celelalte delegaţii naţionale din cadrul CoR, acordând prioritate întâlnirilor cu delegaţiile aparţinând statelor membre ce deţin preşedinţia Consiliului UE;

- adoptarea unei „agende rurale”, care să permită tuturor politicilor europene să contribuie prioritar la dezvoltarea zonelor rurale şi periurbane, inclusiv cele apartinand oraselor mici si mijlocii si care să ofere o soluţie integrată şi inovatoare pentru reducerea dezechilibrului urban-rural;

- promovarea necesitatii elaborarii strategiei macroregionale pentru Carpaţi prin grupul interregional”, a mai transmis Asociaţia Oraşelor din România.