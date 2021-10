Marcel Ciolacu anunţă că PSD va merge la consultările cu Iohannis, dacă nu sunt „formale”, cu propunerea de Guvern de specialişti şi alte 10 condiţii

„Nu am luat încă o decizie”, a spus liderul social-democraţilor Marcel Ciolacu, întrebat dacă va merge la Cotroceni.

„Haideţi să vedem forma de invitaţie a preşedintelui. Dacă este una formală, ca şi data trecută, eu o să le recomand colegilor mei să nu mergem la Cotroceni. Nu are rost să mergem la o mascaradă în care să ni se spună cât de gravă e situaţia. PSD a mâncat această pâine. Am venit şi ne-am asumat când l-am votat pe domnul Orban. Am văzut ce a urmat şi în ce dezastru am ajuns”, a mai declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

Potrivit liderului social-democrat, moţiunea de cenzură care a trecut în Parlament şi a dus la demiterea Guvernului Cîţu este un succes al PSD.

„O să venim cu specialişti pe fiecare domeniu şi îi vom alege pe cei mai buni pentru această perioadă critică a României. Stăm pe o bombă socială, pică tot capitolşul românesc. Nu vin salvările din exteriorul României. Soluţiile sunt în interiorul României”, spune Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai declarat că partidul pe care îl conduce va merge la Cotroceni cu o listă de 10 conditii pentru Guvern:

1. Plafonarea preturilor la energie

2. Compensarera facturiolor platite de cons casnici si IMM-uri la nivelul din decembrie 2020

3. Subvenţionarea gigacaloriei pentru consumatorul din sistemul centralizat la nivelul din luna decembrie 2020

4. Aplicarea Legii Consumatorului Vulnerabil

5. Creşterea alocaţiilor pentru copii, conf Legii 14/2020

6. Creşterea salariului minim

7. Creşterea pensiilor, conform Legii 127/2019

8. Gestionarea pandemiei. Aici social-democraţii notează: Vaccinare plus testare. 1500 de paturi ATI în 30 de zile. Creşterea stocurilor de urgenţă, atragerea de perrsonal medical.

9. PNRR, despre care liderul social-democraţilor spune că „nu poate fi pus in aplicare. Nou nu avem autorităţi de management. Vând poveşti”.

10. Alocarea fondurilor la nivel local.





Potrivit liderului, PSD va creiona o majoritate care îşi doreşte alegerile anticipate. „Sunetm în pragul unei pandemii, facem o înţelegere politică, creionând o majoritate parlamentară care îşi doreşte să meargă la anticipate. Preşedintele ia act de această majoritate, punem un guvern de specialişti până cel târziu în luna martie. Dacă vom găsi să creăm această majoritate, vom veni şi cu un calendar flexibil”, a declarat Marcel Ciolacu.



„O să cerem grupurilor parlamentare să mărim programul de lucru la Parlament şi să intrăm cu aceste soluţii prin Parlament”, a mai spus Ciolacu