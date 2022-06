Preşedintele Iohannis, după ce Consiliul Europei a acordat Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de candidate UE: Politica de extindere a primit un nou impuls

”Consiliul a aprobat propunerea Comisiei Europene de a statua perspectiva europeană pentru Ucraina, Republica Moldova şi Georgia, iar pentru Republica Moldova şi Ucraina a aprobat statutul de candidat pentru a deveni membri în Uniunea Europeană. Este un mare pas care s-a făcut astăzi”, a declarat, joi seară, Klaus Iohannis, la Bruxelles.

Acesta a precizat că, prin acest pas, ”putem să spunem că s-a schimbat paradigma lărgirii Uniunii Europene. Politica de extindere a primit un nou impuls”.

”Cred că prin acest pas putem să spunem că s-a schimbat paradigma lărgirii Uniunii Europene. Politica de extindere a primit un nou impuls. Cred că Ucraina, Moldova şi Georgia la rândul lor au primit un nou impuls şi sunt convins că toată lumea se va pune foarte serios pe treabă pentru a pune în practică reformele pentru a face apoi următorul pas”, a mai declarat Iohahnnis.

Acesta a precizat că doreşte ca parcursul celor două ţări să fie ”rapid, bun şi încununat de succes”.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a mai dat asigurări, joi seară, că Republica Moldova va primi tot sprijinul de care are nevoie din partea României, pentru aderarea la Uniunea Europeană. Şeful statului a precizat că îşi doreşte să ajungem la ceea ce a descris în prima sa campanie electorală pentru funcţia de preşedinte, ca România şi Republica Moldova să fie împreună în Uniunea Europeană.

Klaus Iohannis a declarat că atât R. Moldova, cât şi Ucraina trebuie să lucreze intens la reforme.

”Este clar că şi Moldova, ca şi Ucraina, trebuie să se apuce forte rapid să lucreze la tot ce se găseşte în anexa de la analiza Comisiei. Sunt reforme, sunt reforme instituţionale, sunt legislaţii întregi care trebuie îmbunătăţite, deci de lucru este foarte mult. Din partea României, Moldova va primi absolut ajutorul de care are nevoie şi noi vom veni cu experienţa şi expertiza pe care am acumulat-o în aceşti ani şi cred că pentru Moldova acesta va fi un ajutor valoros”, a declarat Klaus Iohannis.



Întrebat dacă a fost nevoie să facă un dialog de convingere pentru a fi acceptate noi candidaturi de aderare la UE, Iohannis a precizat că astăzi nu a fost nevoie de convingere, însă în alte zile a fost nevoie de acest lucru.



”În ce priveşte Republica Moldova, Ucraina şi Georgia nu a fost nevoie de niciun fel de convingere, lumea a fost lămurită din capul locului, însă la noi, în Consiliu, întotdeauna apar discuţii suplimentare şi surprinzătoare, dar toată lumea a fost de acord din capul locului să aprobe propunerile Comisiei. Nu a fost astăzi nevoie de convingere. În alte zile, da”, a declarat Iohannis.



Întrebat, de asemenea, dacă aprobarea cererii de aderare a R. Moldova la UE este şi un succes al României, Klaus Iohannis a declarat că este un succes al tuturos.



”Cu sigurnaţă că este un succes al nostru, al tuturor, al Uniunii Europene, al Republicii Moldova într-o parte rezonabilă şi al României. Trebuie să fim conştienţi, ne bucurăm de aces succes la care România a lucrat, deci ne-am implicat tot timpul pentru a promova înţelegerea şi iată, acum şi acordarea statutului. Acest lucru ne bucură foarte mult, însă să fim conştenţi, este primul pas într-o serie mai lungă de paşi şi eu îmi doresc tare mult ca într-un termen rezonabil să ajungem în faza în care se întâmplă ce am descris în prima mea campanie electorală pentru preşedinţia României, ca România şi Moldova să fie împreună în UE”, a declarat Klaus Iohannis.