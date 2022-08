Premierul, de Ziua Internaţională a Tineretului: Este nevoie de solidaritate între generaţii pentru a depăşi dificultăţile

„Ziua de 12 august, dedicată la nivel internaţional tineretului, o sărbătorim anul acesta cu gândul la provocările care se prefigurează pentru viitorul apropiat, pe fondul efectelor economice şi sociale post-pandemie, ale schimbărilor climatice şi ale războiului din Ucraina, care au bulversat, practic, întreaga lume. Este firesc în acest context să ne gândim la cum va arăta viitorul generaţiilor tinere şi să ne solidarizăm eforturile pentru a depăşi cu bine această perioadă dificilă, tema din acest an a Zilei Internaţionale a Tineretului fiind tocmai solidaritatea între generaţii”, a afirmat Nicolae Ciucă, potrivit Agerpres.



Acesta a subliniat că menirea oricărei generaţii tinere este de a prelua ştafeta de la generaţiile de dinaintea lor.



„Aflaţi însă la început de drum, tinerii au nevoie de sprijin pentru a se dezvolta pe plan personal, profesional şi social şi pentru a-şi pune în valoare fiecare calităţile şi astfel succesele lor pot deveni un câştig pentru întreaga societate. Ceea ce apreciez la tinerii noştri este motivaţia puternică pentru performanţă şi inovaţie, iar acest lucru s-a văzut în ultima vreme prin rezultate deosebit de frumoase pe care mulţi dintre ei le-au obţinut în diferite competiţii de anvergură, fie că vorbim de performanţe sportive, ştiinţe exacte, lingvistică sau alte domenii. Merită cu prisosinţă felicitări pentru munca şi perseverenţa cu care au ajuns la astfel de rezultate şi îmi doresc din toată inima să le asigurăm tinerilor toate condiţiile pentru ca ei să-şi poată împlini aspiraţiile în România”, a afirmat Ciucă.



Premierul a punctat că actuala guvernare, la preluarea mandatului, şi-a asumat şi responsabilitatea pentru viitorul tinerilor.



„Ne preocupă problemele cu care ei se confruntă, ne adaptăm la provocările vremii şi am venit deja cu soluţii concrete pentru a sprijini tinerele familii şi studenţii cu credite subvenţionate de stat, prin Programul "Sprijin pentru România". Avem, de asemenea, la nivelul Guvernului, programe şi acţiuni prin care ne-am propus să-i familiarizăm pe tineri cu mecanismele decizionale, încurajându-i să se implice activ în viaţa societăţii. M-am bucurat să observ cu câtă seriozitate privesc ei viitorul şi am încredere în potenţialul lor”, a evidenţiat Ciucă.



În încheierea mesajului, şeful Executivului le-a transmis o urare tinerilor români şi din întreaga lume.



„Vă doresc acel viitor la care visaţi şi succes în viaţă!", a conchis Ciucă.