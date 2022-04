Premierii României şi Bulgariei, despre criza gazelor - Ciucă: „Afectează şi celelalte ţări”/ Petkov: „Avem infrastructură pe care nu am folosit-o”

Premierii României şi Bulgariei au fost întrebaţi, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă există vreo posibilitate interconectorul dintre Bulgaria şi Grecia să fie funcţional mai devreme de lunile septembrie şi octombrie şi dacă da, cât gaz ar putea primi cele două ţări.

„Atât premierul Kiril Petkov, cât şi premierul Greciei, Mitsotakis, au confirmat interesul comun pentru ca interconectorul dintre Bulgaria şi Grecia să fie finalizat la termen. În discuţiile de astăzi premierul Petkov a menţionat că până la 30 iunie are certitudinea că acesta va fi finalizat din punct de vedere tehnic. Sigur va urma perioada de testare şi verificare şi cel mai probabil în această toamnă vom avea gaz pe acest interconector. Capacitatea interconectorului este de aproximativ 1,5 miliarde metri cubi. El este important atât prin cantitate, cât şi prin posibilitatea de a asigura traficul gazelor, atât de la sud către nord, cât şi de la nord către sud”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El a adăugat că întreruperea aprovizionării cu gaze din Rusia este o problemă care afectează nu doar România şi Bulgaria, ci şi pe celelalte ţări din regiune.

„În ceea ce priveşte posibilitatea ca atât România, cât şi Bulgaria să beneficieze de alte surse de gaz, doresc să fac menţiunea că întrerupere aprovizionării cu gaze din Rusia este o problemă care nu afectează doar Bulgaria şi România, este o problemă care afectează celelalte ţări din regiune şi din Europa, motiv pentru care trebuie să ne înscriem demersurile noastre naţionale în ansamblul de măsuri pe care Uniunea Europeană urmează să le ia. Deja a fost stabilit ca pe data de 5 mai să aibă loc la Sofia o întrunire regională a miniştrilor energiei. La această întrunire vor participa şi miniştrii din ţările care au potenţial să asigure aprovizionarea cu gaz, este vorba de Azerbaidjan şi Turcia. Sperăm ca în baza discuţiilor care vor avea loc la această reuniune regională să se desprindă concluzii şi decizii în plan regional care desigur vor fi şi în beneficiul Uniunii Europene. Practic, se doreşte a fi un proiect pilot pentru identificarea de soluţii, urmând ca apoi în funcţie de rezultatele acestei reuniuni să putem să avem un set clar de decizie”, a explicat premierul României.

Premierul Kiril Petkov a explicat, al rânul său, că infrastructura existentă până acum nu a fost optimizată pe deplin.

„Ceea ce am conştientizat este faptul că avem o infrastructură care până în prezent nu am folosit-o pe deplin, nu am optimizat-o pe deplin. Este vorba de conducta care aducea gaz prin România, prin Bulgaria către Turcia. Acum poate să lucreze în sens invers şi posibilitatea de a cumpăra împreună gaz lichefiat este o mare oportunitate pentru că şi nivelurile de preţuri vor fi diferite dacă cumpărăm împreună. Concomitent cu aceasta, partenerii noştri din Azerbaidjan sunt o sursă posibilă pentru gaz suplimentar. Interconectorul dintre Bulgaria şi Grecia. În fiecare săptămână vorbim cu premierul Mitsotakis şi săptămînal urmărim evoluţia şi eu am convingerea că în iunie vor fi fizic finalizate lucrările”, a transmis premierul Bulgariei.