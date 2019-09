Ponta: Votăm moţiunea de cenzură. Aş fi vrut un Guvern restructurat, aşa cum mi-a promis Dăncilă, dar a fugit din ţară

Victor Ponta a afirmat că Viorica Dăncilă „a fugit din ţară” în contextul în care Guvernul este nefucţional datorită posturilor de miniştri rămase vacante.

„Am semnat deja, am depus de săptămâna trecută semnăturile şi am spus foarte clar că o votăm. Nu ştiu cine avea dubii, poate eventual foşti colegi de la PSD. Am aşteptat ca doamna Dăncilă să vină în Parlament, eu nu aş fi vrut să avem o moţiune de cenzură, aş fi vrut să avem un Guvern restructurat, aşa mi-a promis mie doamna Dăncilă în luna august. Din păcate, nu a venit, a şi fi fugit din ţară acum, nu ştiu pe unde e, peste ocean. Cu toată lumea am văzut că a fugit. Nu a fugit singură, a fugit cu Teodorovici, cu Pintea, cu Fifor, cu toată lumea. (…) Neavând Guvern practic, ştiţi că şi azi când vorbim nu avem ministrul de Interne. În fiecare zi auzim de o nouă nenorocire, de o nouă crimă, de o nouă problemă legată de siguranţă şi noi nu avem ministru de Interne pentru că doamna Dăncilă e plecată. Nu avem ministru al Educaţiei, nu avem ministru al Energiei, nu avem ministru al Mediului”, a afirmat Ponta, la Parlament, citat de Agerpres.

Acesta a adăugat apoi că Pro România va semna moţiunea de cenzură, la vedere, şi că mâine se vor mai alătura alţi patru deputaţi ALDE la grupul Pro Europa, care în prezent are 36 de membri.

„În faţa acestei situaţii clare de iresponsabilitate şi neseriozitate nu avem altceva să facem decât să votăm moţiunea de cenzură. Acum suntem 36 de deputaţi, după ce 10 deputaţi ALDE s-au alăturat grupului Pro Europa, probabil încă patru mâine, deci 40 de deputaţi, senatorii noştri deja au semnat moţiunea, o vom vota şi sperăm să avem un Guvern mai bun. (…) Ca şi celelalte dăţi o să votăm la vedere. Nu la noi sunt probleme, eu cred că nici la penelişti, nici la userişi, eu zic să vă uitaţi la partidul domnului Băsescu. (…) Parlamentarii Pro România vor vota toţi”, a adăugat liderul Pro România.

Liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis liberalilor că moţiunea de cenzură va fi depusă luni, 30 septembrie. Călin Popescu Tăriceanu i-a promis 22 de voturi de la ALDE, însă Orban se bazează pe 18-19, susţin surse din conducerea PNL pentru Adevarul. Fără voturile ALDE, moţiunea nu trece.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: