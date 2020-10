Ponta, la cinci ani de la Colectiv: Lui Liviu Dragnea nu-i păsa de victime, s-a bucurat că scapă de mine; Toată lumea, cu excepţia mea, e încă în funcţie

Digi FM: Ce vă amintiţi din seara de 30 octombrie 2015?



Victor Ponta: N-am cum să uit aşa ceva şi n-o să uit, probabil, toată viaţa. Eram peste ocean, într-o vizită oficială şi unul dintre consilierii mei a venit şi mi-a spus că s-a întâmplat ceva rău într-un club din Bucureşti. Am zis: „Bun, anunţă-i pe Raed Arafat, pe Gabriel Oprea!”, după care ne-am urcat în avion şi am venit acasă. Nu mi-am dat seama de la început de amploarea tragediei, dar pe măsură ce am primit ştiri, am simţit că e ceva foarte rău. Abia când am ajuns acasă, a doua zi, am putut să îmi dau seama într-adevăr de dimensiunea tragediei. Şi am simţit nevoia să facem ceva, să mobilizăm cât mai multe forţe, însă sistemul nostru n-a fost pregătit nici atunci, se pare că nu e pregătit nici acum pentru asemenea situaţii.

Digi FM: Ce ar fi putut merge mai bine atunci?



Totul ar fi putut merge mai bine. De la momentul la care se autorizau asemenea cluburi, la intervenţie, după aceea la tratamente. Totul putea să meargă mai bine! Din păcate, n-a mers şi din păcate, asta e durerea cea mare, după 5 ani nu pare să se fi schimbat ceva. Am aceeaşi teamă când ştiu că băiatul meu merge în oraş în weekend. Am văzut şi vedem intervenţii în situaţii de urgenţă care au lucruri bune şi lucruri mai puţin bune, iar sistemul medical confruntat cu o tragedie de altă amploare, pare să nu se fi schimbat mult în bine în aceşti 5 ani.

Digi FM: Cum ar fi trebuit să acţioneze mai bine autorităţile?



Nu ştiu, pentru că nu e specialitatea mea, dar am avut şi atunci şi am şi acum încredere în Raed Arafat şi în medici. Mă gândesc că e păcat de atâtea vieţi pierdute şi nu mi se pare că am învăţat ceva după acei 5 ani. Eu mi-am dat demisia pentru că există o responsabilitate politică a liderilor unei ţări atunci când sistemul nu funcţionează. Am crezut că în felul ăsta se schimbă lucrurile, dar din păcate, se pare că după demisia mea nu s-a mai schimbat nimic. Toată lumea a fost mulţumită că a plecat guvernul şi, în următorii 5 ani, cu alte 5 guverne, nu s-a mai făcut nimic. Eu am luat decizia în ce mă priveşte pentru că eram şeful guvernului şi pentru că statul român nu a acţionat suficient de bine. De atunci şi până azi, din păcate, s-au întâmplat multe lucruri rele şi, după cum vedeţi nu mai vorbeşte nimeni de demisie, nu mai cere preşedintele demisia nimănui şi nu mai e nimeni responsabil. Se pare că ce am făcut eu atunci n-a fost un moment 0 de la care să schimbăm lucrurile şi mulţi îmi reproşează de ce mi-am dat demisia în condiţiile în care alţii care sunt mult mai vinovaţi, dau vina pe oameni şi atât. Aşa am considerat că trebuie să facă un om politic responsabil. Faptul că aşa ceva nu se mai întâmplă e ceva rău pentru România.

Digi FM: Demisia dumneavoastră a venit pe fondul unor proteste...



Nu, decizia privind demisia am luat-o luni, imediat. Mă bucur că nu au existat alte incidente. Oamenii au protestat şi înţeleg de ce au protestat, era o tragedie cumplită şi simţeau nevoia să acuze sistemul, statul român, nu neapărat pe mine, cred că cei care au protestat ştiau că nu e direct treaba prim-ministrului, dar erau supăraţi în mod legitim pe modul în care funcţionează statul român şi când eşti un lider al statului român trebuie să-ţi asumi responsabilităţi politice chiar dacă, direct, n-ai în fişa postului aşa ceva. Acum, iată, mor de două ori mai mulţi oameni în fiecare zi şi sistemul tot prost funcţionează, numai că acum nu mai e nimeni responsabil. Am ţinut în cei 4 ani cât am fost prim-ministru să nu existe confruntări între forţele de ordine şi protestatari pentru că au fost tot felul de proteste.

(n.red.: Demisia „imediată” a lui Victor Ponta a fost, de fapt, trei zile mai târziu, pe 4 noiembrie)

Digi FM: Aţi acţiona altfel acum, faţă de cum aţi acţionat acum 5 ani?



Sistemul funcţionează aşa cum funcţionează. Domnul Raed Arafat e tot acolo şi cred că e un lucru bun, domnul preşedinte Iohannis e tot în funcţie, practic toată lumea, cu excepţia mea, e tot acolo. Sper că, chiar dacă nu s-a învăţat nimic în toţi aceşti ani, poate după aceste tragedii zilnice provocate de pandemie să se schimbe ceva.