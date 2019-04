Ponta: „În 2015, Dragnea o făcea pe  Rovana Plumb în toate felurile. Acuma a reevaluat-o, e bună“. Ce le promitea liderul PSD baronilor în urmă cu 4 ani

Întrebat despre Liviu Dragnea ştia despre acţiunile trezorierului PSD, Mircea Drăghici, Ponta a explicat că actualul şef al social-democraţilor are o „obsesie a controlului”.



„E imposibil, pentru că domnul Dragnea are întotdeauna această obsesie a controlului. Nimic nu se întâmplă fără el. Şi la Guvern, nu se poate angaja şefă de cabinet la un ministru dacă nu stabileşte el. Eu am profitat într-un fel de această obsesie a lui a contrlului în sensul că la partid la PSD am zis «băi Liviu, tu faci ce vrei, că nu mă interesează, eu îmi văd de Guvern». În acelaşi timp asta a fost şi slăbiciunea mea. Pentru ca în timp ce eu umblam la Bruxelles, la şedinţe, domnul Dragnea stătea cu baronii. Şi când am zis în 2015 că «nu pot să rămân şef la PSD că am un dosar penal», Liviu a zis «da, dar eu pot». «Păi cum poţi ? că acelaşi argument la mine funcţionează la tine invers? Păi da, dar mă vor cei din teritoriu»”.

Ponta a făcut o paranteză şi mărturisit că în momentul în care şi-a dat demisia de la conducerea PSD, acesta a propus-o în locul său pe Rovana Plumb. În acelaşi timp, Liviu Dragnea, care candida şi el pentru şefia partidului, era împotriva acesteia, „şi o făcea în toate felurile”.

„O să-mi aduc tot timpul aminte. A fost un vot atunci între Liviu Dragnea şi Rovana Plumb, după ce m-am retras eu. Eu am propus-o pe Rovana. Şi Dragnea a zis, „nu, ce Rovana..”, a făcut-o în toate felurile. Acum e bună. Am văzut că a reevaluat-o. Aici, după cum vedeţi, există doi evaluatori în România. Unul este domnul Băsescu, care în general unde a scuipat a şi pupat şi invers, iar al doilea e Dragnea, care după cum aţi văzut, reevaluează. Dar nu asta e problema. Altceva voiam să vă povestesc. În 2015, la acel moment nu era Radu Mazăre prezent, nu era el preşedinte al PSD Constanţa. Era Nicuşor Constantinescu. Aceste cred că mi-a şi spus ceva la stilul „bă Victor, nu te supăra, noi nu votăm cu Rovana, votăm cu Liviu, pentru că Liviu ne scapă de închisoare”. Şi mă gândeam, asta era în 2015. Din 2016 Nicuşor Constantinescu e tot în închisoare cu Liviu, da ? Iar Radu Mazăre e naufragiat în Madagascar. Mă gândesc câţi alţi oameni au crezut că Dragnea o să-i scape pe ei . Când e evident ce se întâmplă, că nu a avut niciodată această intenţie, a vrut să scape doar el şi ceilalţi să rămână cu probleme”, a mai declarat liderul Pro România pentru Adevărul Live.

