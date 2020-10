PLUS, după ce Cornel Zainea a afirmat că în USR şi PLUS câştigă cine „are control pe filială”: Nu pot fi puse sub semnul întrebării transparenţa şi corectitudinea

„Odată cu demisia din USR şi din Parlamentul României, Cornel Zainea a făcut declaraţii în care este menţionat Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS). Declaraţiile, fără a exprima o nemulţumire concretă, ridică semne de întrebare asupra modului prin care PLUS îşi desemnează candidaţii pentru Parlamentul României. Chiar dacă USR şi PLUS au decis fuziunea celor două partide, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive, cele două partide funcţionează după propriile statute pentru a elimina posibilitatea oricărei contestaţii asupra deciziilor comune care se iau”, a transmis PLUS.





Partidul precizează că desemnarea candidaţilor PLUS pentru Parlament se face prin votul tuturor membrilor, după depunerea candidaturilor şi după o perioadă de campanie electorală internă şi dezbateri la care orice membru PLUS poate să participe, în care candidaţii au posibilitatea de a-şi prezenta programul politic şi intenţiile cu privire la candidatură.





„Este un proces care nu a existat în partidele din România în ultimii 30 de ani şi care are ca scop desemnarea celor mai competenţi candidaţi”, a mai transmis partidul.





Pentru completarea listei finale de candidaţi pentru Parlamentul României ai Alianţei USR PLUS în Ilfov, birourile judeţene ale celor două partide, conform protocolului semnat la nivel naţional, au decis ca reprezentarea candidaţilor pe liste să fie echitabilă pentru ambele partide, ordinea pe liste fiind: pentru Senat – 1. USR, 2. PLUS; pentru Camera Deputaţilor – 1. PLUS, 2. USR, 3. PLUS, 4. USR, 5. PLUS.





„Numărul mic de locuri eligibile şi numărul mare de candidaţi pentru aceste locuri creează o competiţie internă care poate genera nemulţumiri însă în niciun caz nu poate fi pusă sub semnul întrebării transparenţa şi corectitudinea procesului, neexistând nicio contestare internă a acestuia. Înaintea şi în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, Cornel Zainea a beneficiat de sprijinul necondiţionat al organizaţiei PLUS din Chiajna şi al Biroului Judeţean PLUS Ilfov prin implicarea membrilor PLUS în campanie, în supravegherea procesului electoral şi prin asistenţa juridică pentru soluţionarea suspiciunilor de fraudă electorală din Chiajna. Asta ne-a arătat, în aceşti doi ani, că rezultatele au fost mai bune atunci când am lucrat în echipă decât când am fost separaţi”, a mai transmis PLUS.





Formaţiunea a precizat că „Alianţa USR PLUS Ilfov se va concentra şi în continuare pe obiectivele politice care vizează modernizarea României, indiferent de piedicile sau provocările care vor apărea”.





Deputatul Cornel Zainea, care a pierdut la diferenţă de 54 de voturi cursa pentru Primăria Chiajna, anunţă că demisionează din USR şi din Parlament, afirmând că la intrarea în politică, în 2016, nu ştia cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui să fie lucrurile în Parlament, dar a descoperit pe parcurs că ambele merg pe drumul greşit.





În opinia sa, USR şi se pare că şi PLUS devin partide în care câştigă cine “are control pe filială”.





El afirmă că din Parlament ar fi demisionat oricum în ultima zi de mandat, ”pentru a nu rămâne cu tinicheaua pensiei speciale agăţate de coadă”.





„Dacă corupţia este considerată un CANCER al societăţii româneşti, cred că pensia specială este un fel de... COVID: îi omoară cu zile pe cei vulnerabili, în timp ce ”norocoşii” nu prezintă niciun fel de simptome”, remarcă Zainea, care evaluează varianta unei candidaturi independente.