Paul Stănescu explică de ce nu a votat împotriva Opoziţiei: Din greşeală, pur şi simplu am greşit!

La Camera Deputaţilor, trei social-democraţi ai PSD au votat la fel ca Opoziţia: Cornel Itu, Emanuel Havrici şi Horia Nasra. De asemenea, s-a abţinut Andrei Pop.





„Nu mi-am dat seama şi am votat prezent nu am votat pentru, din greşeală, pur si simplu am greşit, eu cu Radu, liderul de grup şi cu domnul Arcaş”, a explicat Stănescu, ironic, pe holurile Parlamentului.



După şedinţa victorioasă pentru Opoziţie, Stănescu a fost văzut dând mâna cu preşedintele PNL, Ludovic Orban. Întrebat de ce a făcut acest gest, Stănescu a explicat, la fel de ironic: „Eu dau mâna cu toată lumea, şi cu dumneavoastră dacă doriţi”.



Paul Stănescu, Radu-Cosmin Preda (liderul senatorilor PSD) şi Viorel Arcaş au fost prezenţi la votul din Parlament, dar nu şi-au exprimat opţiunea. De asemenea, din rândul senatorilor Iustin Talpoş a votat la fel ca Opoziţia. De la vot au lipsit nume grele ca Eugen Teodorovici şi Ecaterina Andronescu.