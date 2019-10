Patru ani de la Colectiv. Cioloş: Nu ar fi fost rău ca USR să-şi asume guvernare. E o dramă faptul că instalarea noului Guvern depinde de voturile lui Ponta

Principalele declaraţii ale lui Dacian Ciolo:

Au trecut patru ani şi nu avem niciun vinovat plus că au apărut noi filmări scandaloase despre intervenţia salvatorilor de la acea vreme. De ce nu l-aţi demis pe Raed Arafat?

Am fost şi eu la fel de surprins şi şocat ca dumneavoastră când am văzut filmuleţul. În mod clar, dacă aş fi avut atunci toate informaţiile, deciziile luate atunci erau altele. A fost important atunci să corectăm ce era de corectat. Voiam să ameliorăm sistemul. Eram un guvern de tranziţie. Arafat era cunoscut ca un bun manager. Nu mă cunoşteam cu Arafat. Aveam informaţii despre dânsul ca şi toată lumea. Era recunoscut ca unul dintre cei care au contribuit la construcţia 112.

Au fost presiuni asupra dumneavoastră. Au venit presiuni din zona serviciilor?

Nu şi vă spun sincer. Nu funcţionau la mine aceste tipuri de intervenţii. Între timp, cu informaţiile pe care le avem, cred că dl Arafat trebuie să-şi asume responsabilitatea morală şi politică, şi e clar că sunt sincope majore în sistem. E nevoie de asumarea responsabilităţii politice şi de o reformă mai profundă care nu ţine doar de proceduri şi protocoale, ci de atitudinea funcţionarilor.

A condiţionat vreun lider politic păstrarea lui Arafat în Guvernul tehnocrat?

Nu s-a pus problema nici pentru el, nici pentru alţii. Ştiam că am un an de zile, dar că nu am majoritatea în Parlament. Trebuie să-mi asum răspunderea în Parlament pe câteva proiecte de reformă. Nu cred că un guvern tehnocrat trebuie să modifici un proiect politic. Eu susţin alegerile în două tururi, dar nu cred că trebuie OUG. Nu am făcut o reformă privind administraţia publică. Văzând ce s-a întâmplat de atunci încoace şi cum a fost influenţată administraţia publică, îmi dau seama că trebuiau asumate acele riscuri. Guvernul Orban ar trebui să-şi asume răspunderea pentru un astfel de proiect de reformă.

Ne uităm la Guvernul Orban şi vedem aproape scenariul din 2015. Nu credeţi că se va repeta scenariul din care va ieşi întărit PSD?

E exact motivul pentru are noi insistăm cu anticipatele. PSD ar trebui să meargă la lada de gunoi a istoriei. pentru ca PSD să nu mai aibă redresare e nevoie de unirea forţelor de opoziţie şi care să-şi asume rolul de a merge în faţa alegătorilor, de a avea o majoritate. E riscul ca într-un an PSD să se regenereze. Eu cred că la urmăoarele locale şi parlamentare putem de a izola PSD şi de a pune în loc un proiect care să construiască România pe termen mediu.

Care ar fi planul?

Eu nu ştiu care e planul lui Orban, dar spun ce aş face eu. Dacă Guvernul nu trece, se vine cu a doua propunere şi atunci aş veni cu un program politic şi mai clar de reformă. Să vină cu o asumare a răspunderii. Dacă proiectele sunt respinse şi se depune moţiune împotriva Guvernului aş veni cu un proiect şi mai consistent de reformă. Dacă Guvernul nu e respins, atunci cel puţin să lase Guvernul să-şi asume proiectele de reformă. Trebuie o reformă care să cuprindă depolitizarea administraţiei, a educaţiei, a companiilor de stat.

În perioada de negocieri am văzut mai multe neînţelegeri între USR şi PLUS. E decizia corectă cea a USR?

Cel mai important lucru era ca Guvernul Dăncilă să plece acasă. Din punctul meu de vedere nu ar fi fost rău ca USR, pentru că nu vorbim de alianţă, să-şi fi asumat şi guvernarea. Am avut o discuţie, nu am avut dispute. E firesc să ne spunem punctul de vedere.

Aţi fost pentru intrarea la guvernare?

Eu aş fi intrat la guvernare cu asumarea răspunderii pe nişte reforme. Aşa aş fi contribuit şi la pregătirea unui proiect care să ducă la alegeri anticipate. Cred că aceste lucruri sunt importante: reforme rapide şi alegeri anticipate.

Noi facem un apel la cetăţeni să se implice. Cum să se implice dacă sunt dezbateri care nu sunt văzute. E important să fim pregătiţi să ne asumăm lucruri. Alianţa USR PLUS susţine un Guvern Orban pentru că au înţeles că trebuie un guvern care să dea jos Guvernul Dăncilă. Uitaţi ce se întâmplă cu comiarul european. E o degringoladă totală. Un guvern care nu are legitimitate se joacă cu scrisori.

Nu credeţi că decizia USR va afecta scorul electoral al USR-PLUS?

Eu cred că dacă explicăm ce am vrut, oamenii vor înţelege decizia noastrp şi argumentele. Noi am spus că ne asumăm guvernare din primul moment în care e posibil, dar o asumăm să facem proiecte. Nu e vorba de teama de a te compromite prin măsuri nepopulare. Dar mai întâi trebuie să poţi lua decizii, să ai susţinere în Parlament.

Cum vedeţi că la 4 ani de la Colectiv votul privind instalarea Guvernului depinde de Victor Ponta?

E o dramă pentru noi şi o dramă pe care trebuie să ne-o asumăm. E important ca oamenii să înţeleagă că drumul început mai are câţiva kilometri. Oricât s-ar democratiza unii politicieni, cu ei nu poţi construi pe termen lung. Dincolo de ce trebuie să facă Justiţia, avem o responsabilitate politică şi morală.

De ce îl votaţi pe Iohannis, care v-a desemnat premier, ci pe Barna?

Domnul Iohannis m-a desemnat premier şi am lucrat cu dânsul. Dan Barna e parte a unui proiect pe care îl construim. Noi nu îl votăm doar pe Barna, ci un proiect. Ce ar avea de câştigat românii să aibă un tur doi între Iohannis şi doamna Dăncilă. Am văzut ce produce acest dialog. Ce ar însemna ca PSD să piardă intrarea în turul al doilea şi să avem cu adevărat o dezbatere despre direcţia României.

Faptul că a dat a treia şansă PSD-ului a fost eroare a lui Klaus Iohannis?

Eu nu aş fi dat această şansă, dar domnul preşedinte avea alte date probabil. Asta văd şi eu acum privind deciziile luate. Nu am fost eu în poziţia respectivă, nu am avut datele pentru decizie. PSD a demonstrat ceea ce poate şi ce nu.

Avem o luptă strânsă între Barna şi Dăncilă. Ea e influenţată şi de candidatura lui Paleologu, care rupe din voturile USR. Cum vedeţi candidatura lui Paleologu?

E decizia dânsului. Cred că rezolvarea nu e să-l atac pe Paleologu. Eu vreau să demonstrez că Barna e candidatul Alianţei şi că USR-PLUS are energia să ducă România într-o direcţie bună. Nu e vorba doar de concurenţa Barna-Dăncilă-Paleologu, ci de proiectele politice.

Suntem ultimul stat european care nu are comisar european. Cum se văd lucrurile de la Bruxelles?

Nu poţi trimite un comisar european din partea României tu fiind un guvern care nu mai are legitimitate. Ar fi putut fi desmenată o persoană neutră politic, dar cu profil european şi să aibă susţinerea celor trei grupuri politice. Nu a existat această înţelegere. Legitimitatea e acea a unui nou Guvern. Săptămâna viitoare e deja cam limita limitelor.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Orban nu primeşte vot de învestitură?

Atunci trebuie găsită o soluţie. Sper ca Iohannis să poată juca un rol-cheie.

Victor Negrescu ar putea fi o soluţie de avarie?

Să vedem cum va formaliza Ursula von der Leyen scrisoarea. Negrescu e membru de partid. Eu nu vreau acolo răul cel mai mic, ci un om care să reprezinte structura politică din România şi care să aibă legitimitate.

Cum vi se par variantele venite din partea noului Guvern: Siegfried Mureşan sau Adina Vălean?

Mie, personal, mi se par amândoi cu profilul necesar. Mureşan e parlamentar de mai mult timp, ştiu poziţionările sale, Adina Vălean conduce o comisie din Parlament, a fost şi vicepreşedinte al Parlamentului European

Câte procente credeţi că vor obţine Iohannis, Dăncilă şi Barna?

Nu vreau să fac nicio estimare. Am convingerea că finala va fi Iohannis-Barna.