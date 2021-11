Liderul minorităţilor naţionale le atrage atenţia colegilor din coaliţie: „Vom avea o contribuţie extrem de activă în această guvernare”

„Slavă domnului, s-a încheiat! S-a încheiat un an de lupte absurde, cu lăcomie, cu sete de putere, cu tot felul de echipe. Avem, in sfârşit, o majoritate care îşi propune subiecte venite din lumea reală, nu abstracţii care nu interesau pe nimeni, o guvernare stabilă, şi nu m-ati auzit în 25 de ani spunând lucrul acesta.

O să rog pe unii dintre colegi să se obişnuiască cu ideea că majoritatea este formată din 4, a patra componentă fiind formată din grupul minorităţilor. Intenţionăm să avem o contribuţie extrem de activă în guvernarea aceasta, ceea ce n-am făcut până acum. Este o guvernare care abordează problemele reale ale naţiunii”, a transmis liderul minorităţilor, de la tribuna Parlamentului.

În discursul său, Pambuccian a subliniat că Nicolae Ciucă a făcut ca ţara noastră să fie privită cu respect prin prisma Armatei Române şi i-a cerut premierului desemnat să facă acelaşi efort pentru ca România să fie văzută la fel de bine şi prin ceea ce este ca ţară şi ca naţiune. „Lucrul acesta este mult mai greu. Va trebui sa îl facem, pentru ca astăzi am ajuns o ţară în care locul de muncă este cel care contează şi nu puterea pe care o are naţiunea, adică am ajuns, după 30 de ani, într-o situaţie jalnică, din care va trebui să ieşim. Să recâştigăm respectul de sine ca naţiune”, a subliniat acesta.

Nu în ultimul rând, liderul minorităţilor naţionale s-a declarat dezamăgit de faptul că cercetarea nu primeşte atenţia pe care o merită. „O ţară fără cercetare puternică nu înseamnă aproape nimic în lumea de azi”, a mai spus Pambuccian.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, unde va fi dezbătut şi votat Cabinetul Ciucă, a început. Toţi miniştrii propuşi în Guvern şi susţinuţi de alianţa PNL-PSD-UDMR şi minorităţi au fost avizaţi favorabil, miercuri, în comisiile de specialitate.

Citeşte şi: Guvernul Ciucă, la testul Parlamentului. Primele tensiuni în coaliţie: Cîţu evită să conducă sedinţa alături de Ciolacu, iar liderul PSD critică fosta guvernare | VIDEO