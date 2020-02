Orban: Voinţa oamenilor nu poate fi înfrântă de nimeni, nici de un Parlament cu o structură temporară, nici de o Curte Constituţională care favorizează PSD-ul

Orban a criticat decizia CCR privind conflictul de natură constituţională generat după ce preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru a doua oară pentru funcţie şi a spus că în comunicarea publică făcută de CCR după luarea deciziei şi înainte de motivarea acesteia sunt lucruri „lăsate în coadă de peşte”.

El a spus că voinţa oamenilor nu poate fi înfrântă de nicio instituţie.

„Este evident faptul că în decizia Curţii Constituţionale nu se spune că preşedintele nu trebuie să mă desemneze pe mine. Curtea Constituţională nu poate să nu ţină cont de voinţa oamenilor. Voinţa oamenilor nu poate fi înfrântă de nimeni, nici de un Parlament cu o structură temporară, nici de o Curte Constituţională care caută să judece tot felul de situaţii pentru a genera avantaje pentru o formaţiune politică cum e PSD-ul”, a afirmat Ludovic Orban, luni seară, la Digi 24.

El a susţinut că statistica arată că CCR a luat în numeroase rânduri decizii favorabile PSD.

„Fac analiză politică? (judecătorii CCR - n.r.) Eu cred că CCR trebuie să judece în funcţie de textele constituţionaliste, în litera şi spiritul Constituţiei, să fim cinstiţi, dacă ne uităm la ultimii trei ani de zile vedem că foarte multe solicitări ale PSD (...) foarte multe decizii au fost luate în favoarea PSD. Ăsta este adevărul, este statistic”, a mai spus Orban.

El a subliniat că CCR a admis sesizări depuse de PNL atunci când neconstituţionalitatea a fost una evidentă.

Orban a ironizat decizia CCR şi prin precedentul pe care aceasta îl creează.

„Aşteptăm motivarea. Să ne supunem la ce? Decizia nu spune... Preşedintele ce trebuie să facă, să se ducă să dea în bobi, dacă nu e un partid sau o coaliţie care să aibă majoritate absolută în Parlament, să se ducă la ghicitoare să-i spună dacă premierul pe care-l desemnează are sau nu voinţa să formeze o majoritate parlamentară? (...) Ce o să facă? O să pună la detectorul de minciuni pe toţi candidaţii de premier desemnaţi de preşedintele României să vadă dacă vor sau nu să constituie majoritatea parlamentară? (...)”, a mai afirmat premierul interimar.

Orban a criticat, de asemenea, atitudinea CCR faţă de funcţia de preşedinte al României.

„Am ajuns într-o situaţie în care aproape nici nu mai contează, este rescrisă Constituţia. Curtea Constituţională cu orice ocazie a dat decizii prin care să amputeze atribuţiile preşedintelui. (...) Or, tu să afectezi competenţele constituţionale, de multe ori neţinând cont de litera şi spiritul Constituţiei, ale preşedintelui mi se pare un demers contrar Constituţiei”, a spus Orban.

Întrebat dacă românii trebuie să se aştepte să fie din nou nominalizat tot el, Orban a spus că are "încredere" că preşedintele României va lua cea mai bună decizie. El a subliniat că el este candidatul PNL la funcţia de prim-ministru, iar decizia poate fi schimbată doar printr-o altă decizie a Consiliului Naţional al partidului.

CCR a admis sesizarea PSD şi a decis luni că există un conflict juridic între Parlament şi preşedinte în ceea ce priveşte nominalizarea lui Ludovic Orban pentru a doua oară ca premier. Preşedintele Klaus Iohannis trebuie să facă o nouă nominalizare de premier, argumentul Curţii fiind că desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru trebuie să aibă ca scop asigurarea coagulării unei majorităţi parlamentare în vederea formării unui nou Guvern.

„Nu ştiu de unde s-a înţeles că noi în decizia noastră ne-am pronunţat că preşedintele nu putea să-l desemneze pe primul ministru Orban sau că preşedintele nu are voie să aleagă şi să desemneze candidat pentru funcţia de prim ministru orice altă persoană. Ceea ce am spus noi este următorul lucru: potrivit Articolului 101, aliniatul 3 din Constituţie, preşedintele, în caz de criză, după căderea unui guvern, propune Parlamentului candidat de prim ministru, dacă nu există un partid majoritar, o persoană care să fie degajată de dialogul dintre preşedinte şi partidele politice, dialog care să indice o persoană capabilă să coaguleze o majoritate parlamentară care să formeze guvernul. Deci, ceea ce am reproşat noi, ca şi existenţă a conflictului, este faptul că persoana nominalizată, candidatul care a fost propus, nu a fost propus pentru a coagula un guvern, ci a fost propus - cum declară candidatul - ca să pice", a spus Valer Dorneanu, la Antena 3.