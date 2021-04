Orban, replică pentru USR-PLUS: Noi îl susţinem în continuare pe Florin Cîţu. Schimbarea premierului poate fi decisă doar de coaliţie

„Aşa cum am declarat şi luni nu e doar dreptul, ci şi obligaţia prmeierului să intervină pentru a asigura buna guvernare, chiar şi prin schimbarea unui ministrul. Pentru PNL nu există altă soluţie politică decât actuala coaliţie de guvernare, iar această decizie a lui Cîţu e o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră fermă de a menţine coaliţia de guvernare. E o decizie care urmăreşte ca la Ministerul Sănătăţii, evident tot USR-pLUS să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitatea domeniul”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a subliniat că Florin Cîţu are tot sprijinul partidului: „Precizez că noi îl susţinem pe domnul prim-ministru şi considerăm că e mai importantă buna guvernare decât o persoană. Premierul are deplina capacitate de a propune. Decizia de susţinere în funcţia de premier a lui Cîţu a fost o decizie a PNL şi a formaţiunilor politice componente din coaliţie. Schimbarea premierului poate fi decisă tot de coaliţie. Noi am luat decizia de a-l sprijini ca premier pe Cîţu şi îl sprijinim în continuare”, a completat Ludovic Orban.