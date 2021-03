Orban: Mai apare în câte un colţ de ţară câte o numire prezentată într-un mod deformat. Chelneriţa de la Administraţia Bazinală Prut absolvise facultatea

Orban spune că chelneriţa angajată ca inginer la Administraţia Bazinale de Apă Prut-Bârlad a absolvit o facultate şi că, studentă fiind, a lucrat ca să se poată întreţine. De asemenea, a precizat că el a fost extrem de exigent în selectarea oamenilor pe care i-a susţinut în funcţii publice

Întrebat sâmbătă de către jurnalişti ce informaţii mai are despre directorul Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad, Petru Avram, vicepreşedinte PNL Iaşi, care se recomandă subordonaţilor ca „un animal politic care va ajunge cel puţin ministru”, preşedintele PNL, Ludovic Orban susţine că aşteaptă rezultatele anchetelor deschise în acea instituţie. El afirmă că fosta chelneriţă angajată la ABA Prut-Bârlad are facultate.





„În ceea ce mă priveşte pe mine, eu am fost extrem de exigent în selectarea oamenilor pe care i-am susţinut în funcţii publice. Evident că posibilitatea mea de influenţare a numirii este la nivel naţional, că eu conduc partidul la nivel naţional, nu pot să ştiu în fiecare localitate ce se întâmplă. Pe de altă parte, PNL are oameni foarte valoroşi, are oameni de calitate, oameni peste nivelul mediu al celorlalţi reprezentanţi ai formaţiunilor politice. Avem primari, avem consilieri locali, consilieri judeţeni, avem prefecţi, subprefecţi, secretari de stat, preşedinţi de agenţii, miniştri, oameni cunoscuţi, oameni care au la bază o carieră în spate, profesionalism cert, experienţă, integritate. Astea au fost criteriile pe care m-am bazat. Faptul că mai apare în câte un colţ de ţară câte o numire care este prezentată într-un mod deformat – aicea daţi-mi voie să vă spun: persoana care este prezentată ca şi chelneriţa de la Apele Române de fapt a terminat o facultate. În facultate a trebuit să muncească. În Statele Unite jumătate din studenţi muncesc, ca să poată să se întreţină pe perioada studiilor. Şi la noi sunt oameni din familii mai sărace care nu au posibilitatea părinţii lor să îi ţină la studii şi care trebuie să muncească. Că se duc chelneri sau se duc în altă activitate pentru a putea să obţină veniturile necesare pentru susţinerea studiilor, eu zic că este de lăudat, nu este de condamnat”, a afirmat Ludovic Orban sâmbătă după amiază, într-o conferinţă de presă susţinută la Deva.





El a adăugat că îşi doreşte ca PNL să fie „apreciat” după cei care deţin funcţii publice, cum ar fi preşedintele, premierul, miniştrii ori primarii PNL.





„În ceea ce priveşte punerea de ştampile, eu vreau ca PNL să fie apreciat după preşedinte, pentru că preşedintele României a fost preşedintele PNL şi a câştigat de două ori alegerile la un scor remarcabil, după premier după miniştri, după secretarii de stat, după preşedinţii de agenţii, după prefecţi, după prefecţi, după subprefecţi, primarii pe care-i are şi care sunt în general nişte primari performanţi şi care au îmbunătăţit viaţa comunităţilor locale pe care le conduc”, a mai afirmat Orban.