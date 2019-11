Orban, despre audierile miniştrilor PNL: Au fost jigniţi, au fost ameninţaţi, au fost făcuţi responsabili pentru lucruri pentru care nu aveau nicio vină

”Nu ştiu dacă aţi urmărit audierile miniştrilor liberali. Eu nu am văzut aşa ceva în ultimii 20 de ani. Audieri care să dureze trei ore, cu zeci de întrebări, 50-60 de întrebări în care candidaţii noştri au fost jigniţi, au fost ameninţaţi, au fost făcuţi responsabili pentru lucruri pentru care nu aveau nicio vină. La audierile alea, parcă noi am fi fost la guvernare în ultimii 7 ani şi nu PSD-ul şi trebuie să le spunem clar, ei sunt responsabili pentru tot dezastrul pe care îl lasă, pentru toată politica lor care a distrus echilibrele economice din România, care a făcut ca România să rateze oportunităţi de investiţie extraordinară pe care Dumnezeu ştie când le vom mai întâlni. Ei sunt responsabili pentru distrugerea sistemelor publice de educaţie, de sănătate, de ordine publică, sistemului de justiţie”,a spus Ludovic Orban, vineri, la un miting electoral la Piteşti.



Liderul PNL îi acuză pe reprezentanţii PSD că "pe tot ce au pus mâna s-a ales praful" şi că "au risipit banii românilor, i-au sifonat în cele mai nenorocite afaceri”.



În acest context, preşedintele PNL a spus că vrea creşterea veniturilor populaţiei astfel încât salariul mediu să depăşească media europeană, iar PIB pe cap de locuitor în România să depăşească media UE.



Orban a subliniat, totodată, realizările sale ca ministru al Transporturilor, la începutul anilor 2000, promiţând realizarea unor tronsoane de autostradă despre care se vorbeşte foarte mult în ultimii ani, cum ar fi Sibiu-Piteşti sau Ploieşti-Braşov, dar şi a drumului expres dintre Craiova şi Piteşti.



"În 2008 am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres Craiova-Piteşti, conform Memorandumului de înţelegere pe care l-a semnat Guvernul României cu compania Ford şi acum îmi este ruşine să mă întâlnesc cu conducerea Ford, să le spun după 11 ani de zile că nu s-a făcut nimic, decât o butaforie penibilă, regizată de Olguţa Vasilescu, în care pe un câmp de pe care abia culeseseră recolta, au zis că dau drumul la lucrări fără să aibă exproprieri, fără să aibă autorizaţie de construcţie şi evacuând toate utilajele, după plecarea premierului şi acest obiectiv de investiţie, vă garantez, că va fi finalizat şi va fi finalizat de noi, ca şi tronsonul de autostradă Sibiu-Piteşti”, a mai afirmat premierul desemnat.