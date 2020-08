Orban: Să dai jos Guvernul mi se pare un gest iresponsabil, complet lipsit de logică şi împotriva interesului României

„Socoteala de acasă ştiţi că întotdeauna nu se potriveşte cu socoteala din teren. Moţiunea de cenzură este încă un act iresponsabil din partea PSD. Să depui moţiune faţă de un Guvern care gestionează co profesionalism şi eficienţă crizele grave care au apărut, să dai jos Guvernul mi se pare un gest iresponsabil, complet lipsit de logică şi împotriva interesului României. Guvernul pregăteşte toate proiectele pentru absorbţia celor 80 de miliarde de euro. E vorba de programul în baza căruia se va semna acordul între România şi Comisia Europeană pentru alocarea unor bani din noul buget multianual. Există o oprire a infectărilor, chiar un trend uşor descendent în ultimele zile”, a afirmat luni Ludovic Orban.





Întrebat dacă va negocia cu alte partide parlamentare ca moţiunea de cenzură să nu treacă, printre care şi cu Pro România condus de Victor Ponta, premierul a răspuns: „Sunt un om deschis dialogului. În ceea ce priveşte persoana a cărui nume l-aţi pronunţat nu am ce să vă spun, în schimb vom discuta cu toţi parlamentarii care au o urmă de responsabilitate, care nu înţeleg nici ei acest demers politicianist. Vom discuta cu toţi. Sunt încrezător. Am totuşi această încredere, aşa cum am avut-o şi când am depus moţiune împotriva Guvernului Dăncilă şi când a fost investit Guvernul. Faptul că mediul de afaceri priveşte cu încredere România arată cea mai mare credibilitate pe plan intern. E o atitudine care riscă să arunce în aer România. Să pună mâna pe putere ca să organizeze ei alegerile locale şi parlamentare. Să fure la vot şi să folosească toate instituţiile statului pentru interesele lor electorale. Ceea ce nu ştiu ei că românii vor hotărî cine va conducea România în următorii 4 ani de zile. Nu mai hotărăsc parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea”.





El a mai spus că este absurd momentul depunerii moţiunii de cenzură de către PSD.





„Momentul depunerii moţiunii mi se pare absurd. Şi-au pierdut complet busola? Nu mai sunt în stare să citească Constituţia? Să depui moţiune în vacanţă parlamentară. Ea se depune în sesiune parlamentară. Poate au vrut să o depună înainte de Congres. Dar dacă ţinem cont de prevederile legale, constituţionale ea ar trebui depusă în sesiunea parlamentară care începe în septembrie”, a conchis Orban.





PSD depune luni la Parlament a doua moţiune de cenzură împotriva Cabinetului condus de Ludovic Orban, intitulată ”Guvernul PNL, de la pandemie la pandemită generalizată, belşug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor”.