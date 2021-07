Orban avertizează: Victoria nu trebuie să fie apanajul a 20, 50 sau 70 de oameni. Trebuie să conteze doar membrii PNL, nu o entitate din exteriorul PNL

Ludovic Orban a amintit, în discursul susţinut la conferinţa de alegeri a PNL Constanţa, că în 26 iulie, în urmă cu şapte ani, a avut loc fuziunea dintre PNL şi PDL.

„Cât am condus PNL nu am făcut nicio diferenţă între colegii mei proveniţi din PNL şi cei proveniţi din PDL. Singurele criterii au fost cele care ţin de muncă, implicare, efort, rezultate, caracter, spirit de echipă, lucrurile care stau la baza performanţei”, a afirmat Orban.

El a transmis că până la Congresul PNL fiecare membru trebuie să participe în acest proiect care să ducă partidul pe drumul cel bun. „Până la Congres mai sunt două luni, avem timp să ne gândim, să cântărim, fiecare membru al PNL trebuie să participe în acest proiect care să ducă PNL pe drumul cel bun. Am văzut foarte multe mesaje de unitate şi vă spun că eu nu trebuie să lansez mesaje de unitate, eu sunt, am fost şi voi fi un garantat al unităţii PNL”, a declarat Orban.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că fiecare membru PNL are în mâini soarta partidului. „Fiecare dintre dumneavoastră aveţi în mâini soarta partidului. Unii aleg o strategie în care aduc preşedinţi de filiale în susţinerea lor, strategia mea e diferită, ştiu că fiecare membru al PNL are discernământ, are o responsabilitate pentru viitorul PNL şi va participa la luarea deciziei în mod activ. Victoria nu trebuie să fie apanajul a 20, 50, 70 de oameni. Trebuie să conteze doar membrii PNL şi nicio entitate din exteriorul PNL. E destinul pe care îl vom avea împreună”, a explicat Ludovic Orban.