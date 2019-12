Orban: În anumite domenii, sunt persoane care pot să lucreze şi după vârsta de 65 de ani

"Sigur că vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, dar decizia dacă ei continuă trebuie să le aparţină lor, nu - cum e cazul educaţiei - să li se dea din an în an, dacă vrea directorul şcolii, pe ochi frumoşi, să îl mai lase un an să vină, să predea cu ora. Trebuie să fie decizia cadrului didactic dacă vrea să continue după 65 de ani şi ce perioadă", spune el.

Ludovic Orban a fost întrebat, marţi seară, dacă la Ministerul Muncii există un proiect privind creşterea vârstei de pensionare.

"Nu, nu, nu. Deci, fake-news-uri marca unei anumite părţi. Nu am spus asta. Am spus următorul lucru: în anumite domenii, cum sunt educaţie, cultură, sănătate, sunt persoane care pot să lucreze şi după vârsta de 65 de ani, în măsura în care îşi păstrează capacitatea de a lucra până la o vârstă, să zic, până la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este că trebuie să li se permită să decidă ei dacă lucrează până la vârsta respectivă. Sigur că vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, dar decizia dacă ei continuă trebuie să le aparţină lor, nu - cum e cazul educaţiei - să li se dea din an în an, dacă vrea directorul şcolii, pe ochi frumoşi, să îl mai lase un an să vină, să predea cu ora. Trebuie să fie decizia cadrului didactic dacă vrea să continue după 65 de ani şi ce perioadă. Şi dacă vrea se pensioneze la 69, să se pensioneze la 69", a afirmat premierul.

Întrebat din nou dacă la Ministerul Muncii există un astfel de proiect, el a precizat: "Nu există încă. Eu am dat un răspuns la întrebarea legată de faptul că pot să rămână în educaţie, în anumite şcoli, catedre neacoperite, pentru că aceste ore sunt ţinute de profesori pensionari şi am dat o posibilă soluţie".