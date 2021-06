Orban: Le-am cerut colegilor să fie mai discreţi în a spune că sunt cu Orban. Sigur că cineva are nevoie să creeze o senzaţie că are un oarecare sprijin

„Vă spun din capul locului că mie nu-mi plac declaraţiile astea, că eu sunt cu Cîţu, eu sunt cu Orban. De altfel, le-am şi cerut colegilor să fie mai discreţi în a spune că sunt cu Orban. Acuma, pe de altă parte, sigur că cineva are nevoie, cum să spun aşa, să creeze o senzaţie că are un oarecare sprijin şi din cauza asta se dau tot felul de declaraţii care mai de care mai uimitoare şi mai ciudate, din partea unor oameni la care te aştepţi cel mai puţin”, a afirmat Ludovic Orban într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Neamţ.

Ludovic Orban a mai amintit că va continua să facă campanie „aşa cum a fost întreaga sa carieră”; adresându-se fiecărui membru al partidului şi spunând ce va face, cum va conduce partidul, care este obiectivul şi care sunt mijloaele pentru atingerea acestuia. El susţine că vrea să îşi convingă colegii de partid că „este în avantajul PNL şi al României” ca el să fie ales preşedinte al formaţiunii politice.





„Suntem într-o competiţie pe care nu mi-am dorit-o. Şi e o competiţie pe care, sigur, teoretic, competiţia trebuie să scoată la iveală oferte suplimentare, să determine competitorii să fie mai buni, să se mişte mai repede, să comunice mai bine, să prezinte proiecte mai serioase. Din păcate, trebuie să spun că unele aspecte ale campaniei interne nu sunt foarte plăcute şi nu prea au legătură cu ceea cu înseamnă democraţia. Dar eu voi merge în continuare pe aceeaşi linie: un mesaj pozitiv adresat către membrii PNL”, a adăugat preşedintele PNL.





Ludovic Orban a mai declarat că are încredere în capacitatea fiecărui membru PNL de a judeca.

„Sper ca delegaţii să fie aleşi după nişte criterii obiective, în funcţie de performanţele electorale, în funcţie de contribuţia efectivă şi să nu se facă liste cu delegaţi care să aibă un singur criteriu: să fie yes man-i. (...) Am încredere în membrii PNL, am încredere în discernământul şi în capacitatea fiecăruia de a judeca cu mintea lui ceea ce este bine pentru PNL şi sunt convins că la Congres delegaţii care vor reprezenta filialele judeţene vor decide ceea ce este mai bine pentru PNL şi anume vor decide să mă realeagă în funcţia de preşedinte al PNL”, mai susţine Orban.