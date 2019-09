Noi critici pentru Tăriceanu din interiorul ALDE: Deciziile din ultima perioadă, luate de 4-5 persoane, sunt total greşite

Am fost printre primii care au cerut ca ALDE să iasă de la guvernare, de lângă PSD, pentru a avea candidat propriu la prezidenţiale - în persoana domnului Tăriceanu, şi de a merge mai departe pe picioarele noastre spre redefinirea ALDE ca partid liberal! Acum suntem în situaţia în care am ieşit de la guvernare, nu avem candidat, susţinem un independent la alegerile prezidenţiale (decizie luată fătă o analiză internă, dacă există posibilitatea unui alt candidat din rândurile membrilor ALDE, în perspectiva dezvoltării partidului), am făcut o alianţă electorală cu Pro România şi urmează o alianţă politică şi probabil fuziunea (lucruri aflate de pe Facebook, de pe pagina domnului Tăriceanu)”, scrie Marian Cucşa pe Facebook.

Călin Popescu Tăriceanu are două variante: acceptă suspendarea lui Meleşcanu din partid şi automat păstrează grupul ALDE la Senat, fie îl exclude pe Meleşcanu, dar apoi ajunge tot la mâna PSD pentru a-şi forma un nou grup parlamentar împreună cu ProRomânia. Un lucru e cert: Meleşcanu nu renunţă la propunerea PSD de a prelua şefia Senatului. „Nu sunt Răzgândilă“, spune fostul ministru de Externe, aluzie la porecla lui Tăriceanu: Răzgândeanu.

