Nicuşor Dan a lansat site-ul bucurestiumilit.ro: Invităm bucureştenii să spună cum văd oraşul, să semnaleze toate problemele pe care le văd

"Pentru că primarul în funcţie prezintă bucureştenilor pe banii noştri, zeci de milioane, o realitate contrafăcută, am decis să lansăm un site care se numeşte bucurestiumilit.ro în care invităm bucureştenii să spună ei înşişi cum văd oraşul pe care îl văd, să semnaleze toate problemele pe care le văd, probleme punctuale şi probleme de structură, rezultatul va fi că în momentul în care vom merge la Primărie acele probleme punctuale vom face un dosar pe care le vom rezolva şi mai important vrem să dăm în această campanie electorală o imagine reală a Bucureştiului aşa cum îl văd cetăţenii”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a făcut şi o demonstraţie şi a arătat cum funcţionează acel site

“Mai întâi, avem o hartă în care colegii noştri au pus deja vreo 2-300 de probleme. Am început chiar cu bulevardul pe care suntem, lângă Piaţa Sfântul Gheorghe am avut o groapă în pasaj, aici avem o construcţie, Bucureştiul este poluat în mare parte din cauza prafului din construcţii. (...) Alegem o locaţie, am ales Primăria Capitalei şi am ales o uriaşă minciună a primarului în funcţie care a spus că a reabilitat 180 de kilometri de conductă de termoficare dintre care 30 pe reţeaua principală. Vom scrie aici primarul PSD minte în privinţa conductelor de termoficare”, a explicat candidatul PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei.

El a precizat că pe site există o secţiune în care oamenii pot semnala şi alte probleme, nu doar cele legate de o anumită zonă.