Mircea Diaconu, declaraţii după ce a decis să candideze: ”Şeful statului trebuie distrus ca noţiune şi ca practică/ PRO România şi ALDE nu vor câştiga nimic”

Principalul motiv citat de fostul europarlamentar pentru decizia sa de a intra în cursa electorală pentru Cotroceni este calitatea celorlalţi candidaţi, acesta considerând că niciunul nu ar fi potrivit pentru funcţie şi că în România ”creşte o mizerie pe care nimeni n-o ridică”.





” Toată viaţa am fost aşa. Am mers într-un fel şi într-o bună zi am avut un fel de revelaţie, un fel de...domne', nu se mai poate, am schimbat tot în clipa aceea, aşa a fost viaţa mea. Acum a fost la fel. E ca şi cum ai camera pe care o iubim, în casa noastră, care este ţara noastră, creşte aşa o mizerie în centru şi nimeni nu o ridică, nimeni nu reacţionează. Acolo e ceva urât, urât mirositor. Ăsta a fost motivul şi de ultimă oră, de ieri, dacă vreţi. Cred că de două trei zile m-am enervat un pic pentru că toată lumea şi-a pus deja chipul preferat în cutiile şi căsuţele acelea şi nu e bine. Eu nu zic că aceia nu sunt nişte oameni redutabili, onorabili, zic altceva, nu sunt potriviţi”, a spus Mircea Diaconu.





Discutând despre ce fel de preşedinte îşi doreşte să fie, actorul a început prin a oferi propria radiografie a modului în care au eşuat preşedinţii României de după 1989, invocând mai ales faptul că aceştia ”au participat efectiv la jocul politic” şi că nu şi-au asumat un rol de mediator.





”În tot intervalul ăsta de 30 de ani toţi preşedinţii şi-au strâns de gât primii miniştri. (...) Când un preşedinte spune: vreau guvernul meu, te cutremuri. (…) Din start un preşedinte nu trebuie să fie nici de stânga, nici de dreapta. El nu trebuie să aibă doctrină”, a mai spus acesta, menţionând că ”preşedintele trebuie scos din Cotroceni – şeful statului trebuie distrus ca noţiune şi ca practică” şi că ultimii doi preşedinţi ai României ”au violat Constituţia de dimineaţa până seara”.





Fostul europarlamentar a mai spus şi că el a fost cel care a cerut sprijinul PRO România şi ALDE. Acesta a explicat că nu a primit propunerea de a fi sprijinit ca independent în cursa pentru fotoliul de preşedinte de la cele două formaţiuni.





”Sunt singurul independent cu ştate. Din 2014 am candidat independent, în Parlamentul European am activat ca independent. Acum e acelaşi lucru. Statutul meu de independent însemnă că nu-mi dictează nimeni nimic”, a explicat acesta, menţionând că sprijinul PRO România şi ALDE este doar unul ”logistic”.





” Nu are treabă cu jocul politic. Condiţiile mele sunt astea, eu aşa lucrez. Eu, Diaconu, sunt singurul care sunt în discuţie. O să fie sprijin din multe părţi, cred că or să fie şi centrale sindicale şi foarte multe ONG-uri”, a mai spus acesta, menţionând că PRO România şi ALDE nu câştigă ”nimic” din sprijinul pe care îl oferă campaniei sale.





