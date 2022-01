Ministrul Sănătăţii: Campania de vaccinare a fost un eşec evident / Atacurile lui Florin Cîţu şi Rareş Bogdan sunt politicianiste

Ministrul social-democrat a punctat faptul că o rată de vaccinare de doar 41%, la un an de când ţara noastră are acces la vaccinuri, arată că aceasta a fost, de fapt, un elec. „Ea nu a fost un succes. Ea a fost evident un eşec”, a subliniat Alexandru Rafila, într-un interviu pentru Prima TV.

Ministrul Sănătăţii a răspuns şi la atacurile lui Florin Cîţu şi Rareş Bogdan, ultimul fiind de părere că Rafila ar fi trebuit să-şi dea demisia. „Sunt atacuri politicianiste. Nu au legătură cu realitatea. Eu sunt unul dintre cei 450 de parlamentari, iar Cîţu e ditamai preşedintelui Senatului”, a precizat Rafila, referindu-se la proiectul Certificatului verde la locul de muncă.

Demnitarul a explicat şi de ce proiectul depus de Florin Cîţu, aflat acum la comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor, nu poate fi adoptat. „Nu a fost problemă de orgoliu, ci de profesionalism, Varianta iniţială făcea referire exclusiv la personalul medical. Nu era pentru sănătate publică, era pentru siguranţa pacientului”, a completat ministrul Sănătăţii. Social-democratul a punctat faptul că decizia temporizării adoptării unui nou certificat a fost luată de toate partidele din Coaliţie, nu doar de PSD.

Rafila a negat faptul că ar fi luat vreun moment în calcul demisia sa din funcţia de ministru. „Eu nu am luat-o în calcul (posibilitatea demisiei – n.r.) şi vă spun şi din ce cauză, pentru că nu am niciun fel de apetit pentru postul de ministru, nu am avut nici la numire... spre deosebire de multe alte persoane din politica românească, eu chiar am o profesiune, dar mi se pare o nebunie să crezi că poţi să gestionezi o criză de orice fel prin nişte schimbări care au loc la două săptămâni, la o lună, la două luni, la trei luni. Noi am avut şase miniştri ai Sănătăţii în decurs de doi ani. Deci durata de viaţă medie a unui ministru al Sănătăţii a fost de patru luni în criză majoră de sănătate publică”, a precizat Rafila.