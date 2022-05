Ministrul Mediului susţine că în ultima vreme nu au existat tăieri ilegale de păduri pe suprafeţe mari: „Personal, nu am primit nicio sesizare”

„Tăierile ilegale din trecut au vizat, din păcate, suprafeţe foarte mari, suprafeţe de sute de hectare care au dus la infringementul care este pornit împotriva României, dar în ultima perioadă – şi aici pot să vorbesc fără să-mi asum riscuri de perioada 2021-2022 – nu există tăieri ilegale pe suprafeţe mari. Am cerut de mai multe ori, atât de la ONG-uri cât şi de la persoanele fizice, ca în cazul în care cineva a sesizat în ultima perioadă acele despăduriri pe care noi le mai denumim în presă şi defrişări ilegale pe suprafeţe extinse, să ni le semnaleze. Eu, personal, într-un an şi jumătate aproape, nu am primit nicio astfel de sesizare. Tăierile ilegale, astăzi, în România, sunt concentrate, să spun aşa, pe creşterea şi completarea cantităţilor exploatate legal cu unele tăiate fără documente, transporturile sunt de foarte multe ori prinse pe drumurile publice datorită SUMAL 2 şi Inspectorul Pădurii şi nu putem să generalizăm”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Tanczos Barna.