Mihăilă: INSP a estimat că România ar avea nevoie de 450 de paturi ATI, atunci când se atinge numărul maxim de cazuri

„Pe parcursul verii, am primit patru avertizări din partea Institutului Naţional de Sănătate Publică, dar că la ultimele noi am trimis o adresă tocmai solicitându-le să recalculeze riscurile deoarece estimau, după ce au recalculat riscurile, că România ar avea nevoie de aproximativ 450 de paturi de Terapie Intensivă, atunci când se atinge numărul maxim de cazuri. Aceasta a fost ultima evaluare a Institutului Naţional de Sănătate Publică care mi-a fost transmisă mie în data de 2 septembrie 2021”, a afirmat ministrul desemnat al Sănătăţii.





Referitor la Ordinul 2103, Mihăilă a explicat că „medicamentele care se utilizeaza in tratamentul covid-19 erau trecute in protocol şi am trimis solicitări comisiilor de specialitate, atât comisiei de boli infecţioase, cât şi comisiei de Pediatrie, de a vedea şi de a revizui protocoalele de tratament şi de monitorizare a pacienţilor COVID-19, solicitări la care comisiile au răspuns parţial”.







Ea a mai menţionat că „î n 8 septembrie, rata de incidenţă la nivel naţional era sub 1 la mie. Trebuie să vă amintiţi că în 8 septembrie numărul de cazuri aflate în Terapie Intensivă era sub 400”, explicând că „atunci lucrurile se puteau schimba şi depăşirea sistemului sanitar putea fi evitată”.