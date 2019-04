Tudose: Dacă dă ordonanţele, Dăncilă nu mai poate ieşi pe stradă, nici măcar la Videle.Tind să cred că nu le va da. Însă fără Dragnea, viaţa ei a luat sfârşit

V-aţi lăsat de fumat?

O, da.

Câte fumaţi înainte?

Trei pachete în zilele de succes.

Cum s-a întâmplat?

Eram la ziua de naştere a lui Bănicioiu. Mi s-a făcut rău. Domnul Bănicioiu şi-a dat seama, fiind medic. În rest, un lanţ de împrejurări fericite. A fost salvare în preajmă, doctori şi sală liberă şi aşa mai departe.

Cum sunt condiţiile în spitalele de stat?

Unde am fost eu, a fost bine. Eu am ajuns atunci la C.C. Iliescu. Are şi oameni şi aparatură. Ideal e ca toate spitalele să fie la celelalte standarde.

De ce nu aţi ajuns la privat?

În primul rând, nu am bani, apoi am încredere în spitalele din România. Eu nu am anunţat public ce mi s-a întâmplat. Am încercat să minimalizez incidentul, chiar am avut un mesaj. Am încercat să-i liniştesc pe toţi.

La dvs am avut parte de transparenţă, iar la Dragnea am avut un simplu comunicator.

Eu am încetat de mult timp să mai încerc să înţeleg ce face acest om.

De ce vă doriţi să mergeţi la Bruxelles?

Cred că e momentul ca la Bruxelles să fie oameni care să ştie ce e nevoie în România. Toată lista Pro România, Ponta, Corina Creţu, e cu oameni pregătiţi.

Dl Cuc spunea că a pus piedici la Bruxelles Creţu.

Am citit declaraţia unui monument de incompetenţă: Cuc. Proiectele date de guvern aveau valoare de sertar. Nu puteai să le foloseşti. Eu am lucrat foarte bine cu Creţu. În schimb, Cuc e pe post de muppets. E muppets-ul perfect. Nu a fost niciodată omul lui Bădălău.

Cu autostrada Moldovei ce se mai alege?

Eu sunt convins că se va face. Cred că se va face chiar împotriva propriului Guvern. În 2014-2015, Ponta cu Corina Creţu şi Ioan Rus au bătut în cuie masterplanul.

Cum explicaţi popular ce e parteneriatul public-privat?

Acolo faci cu cine vrei tu, cum vrei tu, cu firme cu acţionariat mai puţin la vedere. Dacă faci cu Bruxelles-ul, ei vin să controleze cum s-au cheltuit banii. Şi vine OLAF-ul. Am văzut ce probleme are acum Tel Drum.

Când şi-a dat demisia Cuc a încercat Dragnea să oprească acest lucru?

Da. Cred că a încercat să mă oprească mai abitir ca la celelate.

Mergeţi la Bruxelles şi pentru bani?

Înţeleg că leafa nu e foarte mare. E o sumă.

V-aţi dori să vă întoarceţi ca ministru sau premier?

În anumite condiţii. O echipă normală la cap. Să nu fie presiuni.

Mulţi vă acuză că v-aţi adat demisia înainte de venirea premierului Japoniei.

Premierul Japoniei venea marţi, iar eu luni am pierdut sprijinul partidului

Aţi avut discuţii cu Juncker şi Timmermans despre amnistie şi graţiere?

Le-am spus că atât cât sunt eu premier în Guvern nu se va întâmpla aşa ceva. Dăncilă joacă într-o chestie ciudată. Fără Dragnea, viaţa ei a luat sfârşit. La cum e PSD astăzi, dacă pleacă Dragnea rămâne tot jale acolo. Dăncilă joacă într-o piesă. Dacă îşi dă demisia, ce face? Se întoarce la Videle, la bibliotecă. Dacă dă ordonanţele, nu mai are nici cum să iasă pe stradă. Nici la Videle. Eu tind să cred că nu va da ordonanţele.

Lumea vorbeşte de politizarea CCR. Cum comentaţi?

Nu comentez.

Are Iordache pârghii la CCR?

Nu ştiu! Eu atrag atenţia că România are 33 de mandate la Bruxelles. Adică să aibă 33 de oameni care să lupte pentru România. Tot ce vine pe partea de PSD la Bruxelles e neeligibil la acolo. Şi la nivel de structuri de conducere şi la nivel de grup politic. Eu partiez că Rovana Plumb nu va fi comisar european. Nu cred. Sunt sigur. Dacă PSD va trimite 10 oameni, din momentul acela România va fi repezentată de 23 de parlamentari. Dan Nica e „foarte bine” văzut la Bruxelles. Victor Negrescu e chiar un tip bun la Bruxelles. Eu nu ştiu cume treaba asta cu Chris Terheş. A spus liderul absolut că Terheş e propunerea PSD Sălaj. E de tot râsul. E clar că cineva a venit cu lista.

Vedem pe lista Pro România numele lui Iurie Leancă.

Ideea a venit de la Victor. E un mesaj puternic pentru Moldova, pentru parcursul european al Moldovei.

Câte mandate speraţi că luaţi?

Eu sper că 7-8.

Pe ce vă bazaţi?

Pe ceea ce văd pe stradă.

Candidează Dragnea la prezidenţiale?

Nu cred că are norocul ăsta. Dragnea nu va pierde alegerile, ci va fi un dezastru. Da, poate va rămâne, cu 5-7%. El e mulţumit să fie liber. Restul, Dumnezeule.

Cât mai rezistă Guvernul Dăncilă?

Eu sper că nu mult. Vă daţi sema ce va fi 27 mai dacă PSD are un scor care începe cu 2.

Se mai bazează Dragnea pe UDMR?

Aţi văzut proiectul acela cu hectarele de pădure la biserici? Dă 10 hectare pentru biserici ca să dea 20 de hectare în altă parte.

La Mehedinţi l-aţi instalat pe Duicu?

Nu! Nici nu va fi.

